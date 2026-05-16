Dominantna sam na sceni, ali privatno... Tea Tairović nikad iskrenije progovorila o braku i suprugu Ivanu!

Pevačica otvoreno o ljubavnom životu!

Pevačica Tea Tairović prošle godine stupila je u brak sa Ivanom, koji radi kao njeno obezbeđenje. Tea i Ivan su nedavno proslavili i godišnjucu braka, a pevačica je sad otkril kako izgleda njihov odnos. Priznala je da je njihova veza puna kompromisa.

- Tu su nam nekako uloge podeljene. Ja sam dominantna na sceni i u svom poslu, ali privatno volim kad pored sebe imam muškarca koji zna da bude oslonac i zaštita, a Ivan je baš takav. Mislim da prava ljubav nije neko takmičenje ko je jači, nego umeće da znaš kad da vodiš, a kad da popustiš. Naša ljubav i veza su čvrste i pune kompromisa. Velika je stvar izbalansirati različitosti, a mi to uspešno radimo - rekla je Tea Tairović, koja je nedavno izdala novi album.

Neke njene koleginice tvrde da pojedinci kupuju preglede na Jutjubu.

- Pravo da vam kažem, ne stižem da ispratim šta ko kaže. Verovatno ima i toga, ali dobri poznavaoci pravila platformi za muziku znaju da trending ne može da se kupi, budući da ulazak u isti ne zavisi samo od broja pregleda, već od XY faktora. Tako da, ako je vaše pitanje da li se pronalazim u takvim nečijim komentarima, odgovor je - ne - odgovorila je ona, pa otkrila koje koleginice su je podržale zbog izlaska novih pesama.

- Tu su uvek moje Sanja Vučić i Barbara Bobak, ali i Aleksandra Prijović, Rada Manojlović… Stiglo je i dosta poruka od jako dobrih muzičara, što mi je posebno drago, kao i od mnogih TV lica - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić