Šest godina ga molim da batali alkohol... Žena Slobe Vasića besni ispred VMA!

Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta, o čemu je Pink.rs prvi pisao. Pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio je probleme zbog čega je reagovao i kapetan ali i obezbeđenje.

Pevač je odvezen u Urgentni centar, a kasnije je iz pomenute ustanove prebačen je na VMA kako bi ga otreznili, ispiranjem.

Lela Vasić, njegova supruga došla je ispred VMA, vidno potrešena i nervozna. Kako Kurir piše ona je razgovarala sa nekim preko telefona, pa je sve vreme govorila o tome koliko se bori da on prestane da pije

- 6 godina ja ga molim da se urazumi i batali alkohol, ali džaba - govorila je Lela, sedeći na betonu, nervozna i zabrinuta, tvrdi prolaznik koji se našao na licu mesta.

Podsetimo, Vasić je juče pred poletanje za Cirih, gde je trebalo da ima nastup, pravio haos u avionu, pa je morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade.

Autor: A. Nikolić