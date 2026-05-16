AKTUELNO

Domaći

SLOBA VASIĆ ZADRŽAN U LAZI, A NJEGOVOJ ŽENI POZLILO: Doktori morali odmah da reaguju!

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, pink.rs ||

Pevač Sloba Vasić danas je prebačen u psihijatrijsku ustanovu „Dr Laza Lazarević“, o čemu je prvi pisao Kurir. Pevač će prema saznanjima ostati tamo danas, a njegovoj supruzi Jeleni se slošilo pa joj je hitno ukazana medicinska pomoć.

Naime, Sloba Vasić se prvobitno javio u Urgentni centar, ali je zbog ozbiljnosti stanja odmah prebačen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Razlog prijema na VMA bio je podvrgavanje procesu ispiranja i potpunog otrežnjenja.

Kako navode mediji, njegovoj ženi se tamo slošilo, doktori su odmah reagovali i priključili su je na infuziju, nakon čega je puštena.

Jelena utučena napustila psihijatrijsku ustanovu

Foto: Pink.rs

Ispred ustanove "Laza Lazarević" smo sada zatekli njegovu suprugu Jelenu Vasić koja je bila vidno utučena.Jelenu je ekipa Kurira usnimila kako sa kesama u rukama, vidno slomljena, napušta kliniku "Laza Lazarević" i odlazi u svoj automobil.

Evo šta se tačno desilo sa pevačem

Ovoj medicinskoj intervenciji prethodio je ozbiljan incident. Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Stanislav Nedelja

Autor: M.K.

#Laza Lazarević

#Sloba Vasić

#doktori

#klinika

#pevač

#pozlil

#Žena

POVEZANE VESTI

Domaći

SLOBA VASIĆ ZAVRŠIO U LAZI NAKON INCIDENTA! Novi detalji drame poznatog pevača, sad je pod nadzorom lekara!

Domaći

Pink.rs saznaje: Hitno hospitalizovan Sloba Vasić, evo o čemu je reč

Domaći

Evo u kakvom je stanju Sloba Vasić: Pevač juče hitno primljen u bolnicu nakon što mu se pogoršalo stanje

Domaći

Sloba Vasić izašao iz bolnice: Nakon borbe sa anksioznošću pušten kući, a evo kako sada izgleda (FOTO)

Domaći

Pio sam lekove protiv depresije i postao zavistan: Sloba Vasić otvorio dušu, krio i od žene kroz kakav je pakao prolazio

Domaći

SLOBA PLAČE STALNO! Jelena otkrila slabu stranu svog muža, on se odmah ubacio: Kao neka žena sam! Ovo su razlozi tog njegovog stanja