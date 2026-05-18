S ANOM NIKOLIĆ NOĆ U STUDIJU JE OTIŠLA U DRUGOM SMERU! Pevač otkrio šta je radio sa pevačicom iza zatvorenih vrata: Nije bilo ozbiljno, zezali smo se...

Ana Nikolić jednom prilikom posetila je studio Ace Živanovića, gde je došla kako bi čula neke pesme.

Aca se sada prisetio druženja sa pevačicom, pa kako otkriva oni nisu našli pesmu ali su se sjajno zabavljali.

- Radio sam sa Anom Nikolić i to je bilo jako zanimljiva noć u studiju. Nije bilo teško, ali nije bilo ni ozbiljno, više smo se zezali. Od snimanja nije bilo ništa. Ekstra duhovita i otišla je noć u nekom drugom smeru. Ništa nismo snimili, ništa uradili. Ali je bila ultra zanimljivo- rekao je on.

- Ana je veliki car, jedna velika zvezda, baš je poštujem. I njena boja glasa, pesme, cela karijera- istakao je on za Blic.

Pevači imaju dosta psihičkih barijera

Živanović je ispričao i jednu anegdotu sa početka karijere.

-Ja se sećam kada sam prvu pesmu snimio kod Marine i Fute nisam smeo da uđem u studiju. Stajao sam ispred i razmišljao da li da se vratim kući. To su neke muke koji svi mi prolazimo na početku karijere- prisetio se on i dodao:

-Pevači imaju dosta psihičkih barijera, kako će da ispadne, šta će drugi da mu kažu, kako će publika da prihvati. Milion je tu stvari.

Prevaru u braku ne bi oprostio

Pevač priznaje i da uprkos udvaranju mnogih devojaka, nikada ne bi prevario svoju suprugu Ivanu, s kojom ima decu.Aca Živanović kaže da je bilo ljudi koji su se zaustavljali kako bi se fotografisali sa njim.

-Jedan čovek je stao na sred semafora izašao iz kola i rekao da se slikamo- rekao je on, a na pitanje da li burma na ruci sprečava devojke da mu se udvaraju kaže:

- Do čoveka je sve. Može neko da nosi burmu, a da namerno koketira, flertuje, da privlači. Ja do sada nisam imao problema. Pišu, šalju poruku, ali... Verovatno šalju i slike ali ja to ne otvaram- kaže on.

Na pitanje zašto nosi burmu na levoj ruci, Aca Živanović kaže:

- Od kada sam počeo da nosim sat nosim na desnoj ruci i ne mogu da ga nosim na levoj. A da stavim burmu i sat na istu ruku ne uklapa mi se, ne sviđa mi se. Burma kao burma ne znači ništa. Ono što ti je u srcu i glavi je mnogo bitnije, nego ono što nosiš na ruci.On je zagovornik toga da se prevara u braku ne može oprostiti.

- Ja ne bih oprostio, a mislim da ne bi ni moja supruga. Svako ima neke svoje prioritete. Ako ima ljubavi, onda nema mesta prevari. Kako se ko usrećio, kako se birao, tako mu je i sada- naglasio je on za Blic.

