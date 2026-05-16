MOLIM?! ON JE IMAO OPERACIJU, KOLIKO ZNAM NE PIJE: Pevačica u šoku zbog vesti da je Sloba Vasić završio u LAZI!

Pevačica Nadica Ademov, osim što je istakla da večeras navija za srpske predstavnike na Evroviziji, ona se dotakla i svog kolege Slobe Vasića i njegovog trenutnog stanja.

Posebnu pažnju privukla je njena reakcija na vest o drami Slobe Vasića, za čiju je hospitalizaciju na VMA i u bolnici „Laza Lazarević“ saznala tek pred početak koncerta.

- Držim fige i želim im svu sreću, ako ne prvo, onda neko dobro mesto" - rekla je pevačica, a kada smo je pitali za Slobu Vasića, koji je završio na ispiranju na VMA, a potom u psihijatrijskoj ustanovi Lazi Lazarević, ostala je u šoku:

- Molim? Ne znam stvarno ništa. Ja koliko znam i od kada je imao onu operaciju, on više ne pije. Nisam uspela da ispratim" - rekla je Nadica.

Pravio haos u avionu, pa ga izbacili

Podsećamo, kako smo prvi pisali, Sloba Vasić je juče pred poletanje za Cirih, gde je trebalo da ima nastup, pravio haos u avionu, pa je morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade.

