Sloba je stabilno i uz svoje najbliže: Prvo oglašavanje saradnika pevača koji je danas završio na psihijatriji!

Za Pink.rs otkrili u kakvom je Sloba stanju sada!

Kako smo prvi pisali, pevač Sloba Vasić je juče pred poletanje za Cirih, gde je trebalo da ima nastup, pravio haos u avionu, pa je morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade.

Nakon toga, pisalo se da je odvezen u Urgentni centar, a kasnije je iz pomenute ustanove prebačen na VMA kako bi ga otreznili, ispiranjem. Kasnije je, kako se pisalo, Sloba završio u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" radi daljih ispitivanja, a sada se za Pink.rs oglasio njegov tim saradnika.

Oni su za naš portal otkrili u kakvom je sada stanju pevač.

- Od jutros nam neprestano stižu pozivi i poruke ljudi koji brinu, i neizmerno smo zahvalni na toj podršci i pažnji. U ovom trenutku najvažnije je da je Sloba stabilno i da je uz svoje najbliže i stručni tim koji vodi računa o njegovom stanju. Molimo medije i javnost za razumevanje i malo privatnosti, a čim bude više informacija, javnost će biti blagovremeno obaveštena - poručili su Slobini najbliži saradnici za Pink.rs.

