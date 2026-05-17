Oglasila se Slađa nakon što je Đani izujedan na svadbi: Primio je tetanus i pije antibiotik

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Folk pevač Radiša Trajković Đani doživeo je neprijatnost na jednom veselju u Staroj Pazovi, kada ga je jedan gost ujeo za stomak, zbog čega je kasnije završio u bolnici. Njegova supruga Slađa Trajković priznala je da se u tom trenutku ozbiljno uplašila.

Kako kaže, danas joj cela situacija deluje gotovo neverovatno i smešno, ali joj nimalo nije bilo prijatno kada je čula šta se dogodilo.

- Ujeo ga čovek, sad mi je smešno nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa za Blic.

Foto: E-Stock/nenad milošević, pink.rs

Incident se dogodio iznenada, nedugo nakon što je pevač započeo svoj nastup i otpevao tek nekoliko pesama. Prema rečima očevidaca, atmosfera na slavlju je na samom početku bila izuzetno vesela i bez ikakvih problema. Međutim, ubrzo je došlo do neočekivanog sukoba između Đanija i nepoznatog gosta, koji je eskalirao u direktan fizički kontakt i napad na pevača.

Na lice mesta je ubrzo stigla Hitna pomoć, a pevač je kolima prevezen u lokalnu bolnicu radi detaljnog pregleda. Njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno. Pripadnici policije su ubrzo nakon incidenta stigli na teren i prekinuli slavlje kako bi obavili uviđaj i prikupili izjave prisutnih. Identitet napadača za sada nije zvanično saopšten javnosti. Organizatori svadbenog veselja javno su izrazili žaljenje povodom ovog nemilog događaja, ističući da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave, prenosi "Kurir".

Autor: M.K.

