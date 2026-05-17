Dara iz Bugarske pobednica Evrovizije, Srbija završila na 17. mestu! (FOTO+VIDEO)

Na jubilarnoj 70. Evroviziji koja je održana u Beču pobedu je odnela Bugarska.

Evropa je po 70. put birala pobednika a trijumf je odnela Dara iz Bugarske sa numerom "Bangaranga". Ona je bila apsolutni favorit publike koja joj je glasovima donela pobedu nad Izraelom koji je završio na drugom mestu. Predstavnici Srbiji su takmičenje završili na 17. mestu.

Bugarska je pobedila, odmah za njom je Izrael pa Australija. Glasovi publike doneli su Dari pobedu na takmičenju iako je neizvesno bilo di poslednjeg trenutka kada se odlučivali između nje i predstavnika Izraela.

Srbija i grupa "Lavina" završili su na 17 mestu od 25 država koliko se u velikom finalu takmičilo za prestižnu titulu.

