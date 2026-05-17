Ovacije u Novom Sadu za Acu Pejovića: Priredio publici noć za pamćenje, a pevao pred više od devet hiljada ljudi (FOTO)

Spektakularna atmosfera, emocije i horsko pevanje obeležili su solistički koncert Aco Pejović u prepunom Spensu, gde se okupilo više od 9.000 ljudi!

Regionalna zvezda priredila je publici veče puno energije i hitova, potvrdivši još jednom zbog čega godinama važi za jednog od najtraženijih pevača na domaćoj sceni.

Iako je Novi Sad tokom večeri zahvatilo loše vreme, to nije umanjilo interesovanje publike, pa su se još pre početka koncerta formirale velike kolone ispred Spensa. Fanovi su strpljivo čekali ulazak kako bi prisustvovali muzičkom spektaklu o kojem će se dugo pričati.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je Aco Pejović izveo novu pesmu „SO“. Iako je numera objavljena pre svega nekoliko dana, publika ju je pevala uglas, što je pevača posebno dirnulo, dok su ovacije odzvanjale dvoranom.

Tokom skoro tri sata nastupa ređali su se hitovi „Da si tu“, „Ponoć“, „Da mi je“, „Soba 501“ i brojne druge pesme koje su obeležile njegovu karijeru.

Publika je svaku numeru pratila od početka do kraja, a atmosfera u dvorani nije jenjavala ni u jednom trenutku. Poznato je da Aco Pejović godinama pruža podršku mladim izvođačima, pa je tako i ovoga puta na scenu pozvao mladog i talentovanog Dejana Vranu, kome je nastup pred novosadskom publikom bio dodatni vetar u leđa.

Iako je koncert trajao do duboko u noć, publika nije želela da se rastane sa omiljenim pevačem, pa je Aco Pejović nekoliko puta vraćan na bis uz gromoglasne ovacije i aplauze.

Autor: N.B.