'Niko nije cvećka' Sloba Radanović o svom imenjaku koji je zadržan u Lazi, zestoko opleo po kolegama: Od kada je pevanja prisutan je i alkohol

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: E-Stock/Foto Gaja ||

Pevač Sloba Vasić nalazi se u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević", gde je juče smešten nakon ispiranja želuca na VMA.

Pevač je zadržan u bolnici, kako smo saznali, zbog terapije za anksioznost koju ne bi smeo da meša sa alkoholom. Pre svega dogodio se incident kada je pevač u alkoholisanom stanju udalje iz aviona.

Slobina situacija zabrinula je njegove kolege, a među njima je i pevač Sloba Radanović, koji se danas našao na beogradskom aerodromu i prokomentarisao celu situaciju:

- Čuo sam, ali ne znamo drugu stranu priče. Nismo se čuli, ali želim mu da se što pre oporavi i što pre izađe iz bolnice. Mi smo ljudi koji najlakše nekoga osudimo. Šta god da je bilo izaći će iz toga kao jači i bolji. Nisam upućen u njegovo zdravstveno stanje, ne družimo se mnogo - rekao nam je Sloba iskreno, a potom dao komentar o porocima na estradi.

- Otkad je pevanja prisutan je i alkohol. Treba biti psihički jak i reći sebi da to ne želiš. Ne konzumiram ni alkohol, ni ništa drugo. Popijem ponekad jedno piće. Nemam tih problema. Jesu poroci uzeli maha, čega sve ima. Ne verujem da se napio u avionu. Možda je žurio sa nekog nastupa, pa je ušao u pripit u avion, svega smo se nagledali u avionima. Niko nije cvećka. Znam kolege koje i danas ne mogu da pevaju, dok ne popiju dva, tri pića da se malo opuste, imaju tremu. Ima i onih koji to rade iz zadovoljstva. Pola estrade pije i drogira se, to je javna tajna - dodao je Radanović.

