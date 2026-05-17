Viki došla po supruga i Nermina na aerodrom: Taške otkrio ko sprema ručak u njihovom domu, a evo kad će izaći pevačicin album (FOTO)

Često na aerdromu imamo prilike da vidimo Violetu Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i Nerminom Hadžićem, ali to nije bilo ovog puta. Danas smo na beogradskom aerdromu zatekli samo mušku ekipu, po koju je došla Viki.

Dragan Tašković Taške i Nermin Hadržić, strpljivo su čekali da po njih dođe Viki Miljković, koja ovog vikenda nije pevala.

-Neko radno, a neko paradno- kaže kroz osmeh Taške i dodaje:

- A Viki dolazi po nas jer je ovo bio prvi samostani Nerminov nastup. Osamostaljuje se polako.

-Meni je uvek ekstra, posebno u Diznilendu. Malo je kiša bila- rekao je Nermin koji je imao nastup u Parizu.

Na pitanje da li će Viki spremiti ručak sada kada dođu kući, mladi pevač kaže:

- Sada ja spremam ručak, tako što ćemo otići u restoran. Tako znam najbolje da spremim.

Taške je otkrio kada će Viki izaciti nov album:

- Početkom juna ide prva pesma, a album je pred kraju. Samo da je sahvatam da snimi- kaže Taške.

U jednom trenutku se pojavila i Viki koja je došla po njih, a primetili smo da je bez šminke i u opuštenom izdanju. Ona je sa osmehom rekla da je došla po supruga i Nermina, a da ih ručak čeka na stolu.

-Ručak je spreman- rekla je kratko Violeta.

Autor: N.B.