DONELA ODLUKU: Ivana Bum Nikolić o Evroviziji, otkrila da će se opet prijaviti za takmičenje, pa se prisetila nastupa sa Hurricane pre pet godina

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovorao sa Ivanom Bum Nikolić, pevačicom koja je komentarisala pobednicu Daru i njenu pesmu na Evrosongu.

Ivana je pre par godina sa grupom Hurracane nasupala na Evroviziji:

- Mi smo imale sličnu pesmu, iskreno sve pohvale za pesmu, i nadam se da će od sada uvek biti vesele pesme - rekla je Ivana pa je dodala:

- Moram da kažem da razmišljam da se prijavim sledeće godine, iskreno volim to i želim da opet osetim tu energiju. Meni je Evrovizija ostala u prelepom sećanju, iskreno to je meni prelepo

Ivana se osvrnula i na svoj novi album:

- Ovo je moj prvi album i dugo ga spremam. Ovo je moj album koji se zove dvehiljadite, i takve su moje pesme. Sada su izašle dve i odlično prolaze, a biće još dve pesme, i nastavak albuma u junu, videćete sve. - rekla je Ivana i otkrila koliko je uložila u album:

- Dosta sam uložila u album i iskreno ne kajem se, ovaj album nisam radila da bih jurila hitove, nego sam uradila nešto što privatno slušam i ono što sam ja. - rekla je Ivana pa je otkrila da li je zaljubljena:

- Ja sam uvek zaljubljena, ali neću reći ništa o tome, sada je bitan album.

Autor: N.B.