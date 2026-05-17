'Život je kao EKG' Goca Lazarević otkrila da najviše voli mir u svojoj kući, pa progovorila o detinjsvu: Učila sam da ustanem kada padnem i zbog toga sam danas...

Reporteri i voditelj Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Gocom Lazarević o Slobi Vasiću koji se trenutno nalazi u sp

- Mi kao javne ličnosti smo izloženi tome,da se razomemo u narodu ima uvek bolesnih, ali oni nisu zanimljivi, mi javne ličnosti jesmo. Sloba ima izazov koji mora da reši sam sa sobom, pa ima pomoć. Život je kao EKG, malo gore, malo dole, šta je tu je - rekla je Goca pa je otkrila da li je istina da je živela u šumi:

- Jao, sve se vadi iz konteksta, pa sve ispada tužno i ružno. Ljudi čitaju naslove samo, ali ne i ceo tekst. Moja biografija je ozbiljna, ja sam uvek nasmejana. Moram da kažem da sam srela nedavno Jovu Radovanovića, ako se sećate njega, Sedmorica mladih. On mi kaže kako svako jutro peva "Još jedan dođe dan, uzburkan ko more", a život je lep, i treba ga živeti.

Goca je govorila o svom detinjstvu:

- Bolje imati teške trenutke što ranije, da dete nauči samo sebi da previje ranu, da ustane kada padne, da pokaže svoj cilj i uspeh. Meni je moje kako oni kažu teško detinjstvu, koje je svako drugo dete imalo mojih godina, to detinjstvu na selu, je mene teralo, da se borim da maštam i ispunila sam svoje mašte. Ja bih sve isto radila opet, samo bih više ulagala u sebe. Ljudi kasno shvate da život nema reprizu - rekla je Goca pa je otkrila da li se druži sa kolegama:

- Slabo, ja ne slušam muziku, to ljudi znaju, ja skupljam svoju energiju i radujem se nastupu. To moje tihovanje, kako ja kažem, me čuva da se ja dajem kada izađem iz kuće, i onda tako kada odem na nastup ja sam srećna. Vidite kako se pesma "Oprosti mi što mislim na tebe" vratila i svi je pevaju.

Autor: N.B.