Lavina stigla u Beograd: Pometnja na aerodromu, svi gledaju u njih (FOTO)

Predstavnik Srbije bend Lavina sa pesmom “Kraj mene” je na Pesmi Evrovizije osvojio ukupno 90 poena, što je bilo dovoljno za 17. mesto u finalu.

Grupa “Lavina”, koja je predstavljala Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji, nastupila je sinoć u velikom finalu takmičenja i zauzela 17. mesto, a pobedu na takmičenju odnela je Bugarska.

Portal Press.rs dočekao je na aerodrom bend Lavina, a po izlasku iz aviona, videlo se zadovoljstvo na njihovim licima.

Bez obzira na loš plasman, momci iz benda su puni pozitivne energije došli iz Beča nakon svog debitanskog učešća na Evroviziji. Spektakulatnim nastupom ostvavili su sjajan utisak i Srbija je ponosna na njih što se može videti i prema brojnoj podršci javnosti prethodnih dana.

Detaljan pregled poena za Srbiju

Srbija je svoj plasman bendom Lavina ostvarila kroz kombinaciju glasova stručnih žirija i televizijskog glasanja publike. Od ukupnog brja poena 90, od publike nam je pripalo 52 poena, od žirija 38 poena.

Prema poenima žirija, Srbija je zauzela 19. mesto.

Ono što je posebno “zapalo za oči” mnogima je to da je Srbija osvojila maksimalan broj poena od komšija Hrvata i Crnogoraca, po 12 poena.

Srbija je dugo čekala na prve bodove od žirija, a najpre je dobila osam bodova od Azerbejdžana, zatim 12 od Crne Gore, pet od Grčke, 12 od Hrvatske i jedan bod od Francuske, što je ukupno 38 poena.

Međutim, nagrađena je sa 52 boda od glasova fanova i da se nekim slučajem pitala samo publika, momci iz Lavine bili na kraju na 13. mestu.

Grupa se predstavila u finalu, kao i prethodno u prvom polufinalu, ubedljivim nastupom koji je bio naišao na oduševljen prijem kod oko 10.000 posetilaca bečke dvorane.

Odeveni u kostime koje je za njih kreirao isti dizajner koji je obukao hrvatske predstavnice grupu Lelek, momci iz Lavine su zagrmili kroz dvoranu, praćeni najpre svedenim svetlom i bogato ukrašenom scenografijom uz mnogo pirotehnike.

Tabela je samo prema broju glasova publike na kraju izgledala ovako:

1. Bugarska – 312

2. Rumunija – 232

3. Izrael – 220

4. Moldavija – 183

5. Ukrajina – 167

6. Italija – 147

7. Grčka – 147

8. Finska – 138

9. Australija – 122

10. Albanija – 85

11. Danska – 78

12. Hrvatska – 71

13. Srbija – 52

14. Kipar – 34

15. Norveška – 19

16. Poljska 17

17. Švedska – 16

18. Francuska – 14

19. Litvanija – 12

20. Češka – 9

21. Malta – 89

22. Austrija – 6

23. Belgija – 36

24. Nemačka – 12

25. Velika Britanija – 1

Autor: N.B.