Ovo je naša prva i poslednja Evrovizija: Lavina za Pink.rs, otkrili utiske iz Beča, ne kriju sreću zbog podrške koji su imali, a evo šta kažu za pobednicu Daru (VIDEO)

Još jedno izdanje Evrovizija je završeno, a pobedu na ovogodišnjem takmičenju u Beču odnela je Dara iz Bugarske, dok su srpski predstavnici iz grupe Lavina osvojili 17. mesto. Samo dan nakon velikog finala, članovi benda vratili su se u Beograd, gde su podelili prve utiske nakon svog nastupa na prestižnoj evropskoj sceni.

Na aerodromu u Surčinu dočekali su ih brojni novinari, ali i fanovi koji su želeli fotografiju, autogram i priliku da im čestitaju na predstavljanju Srbije na popularnom muzičkom takmičenju. Iako umorni od puta i intenzivnih priprema prethodnih dana, momci iz „Lavine“ nisu skidali osmeh sa lica, a podrška publike po povratku posebno ih je dirnula.

Oni su za naš portal otkrili prve utiske o Evroviziji i podelili impresije:

Kakvi su vam prvi utisci nakon nastupa na Evroviziji i da li ste zadovoljni?

- Utisci su dobri, lepo smo se proveli i dali smo sve od sebe. Tokom svih 15 dana smo lagano iscedili sve što smo imali. Sve vreme smo bili u potpunom fokusu na naš nastup i na ono što je do nas, tako da smo sa te strane stvarno zadovoljni.

Izgledate prilično iscrpljeno, koliko ste zapravo spavali?

- Ekstremno smo umorni. Imali smo samo sat vremena sna sinoć da bismo mogli da stignemo na ovaj let. Posle dve intenzivne nedelje, sat vremena sna nam nikako nije dovoljno. Zato nam je prva stvar posle ovog intervjua da odemo da spavamo.

Kako komentarišete ocene letonskog stručnog žirija i osvojeno 17. mesto?

- To je njihovo mišljenje i imaju pun pravo na njega, valjda su zato i tamo. Mi se, naravno, ne bismo složili sa njima, ali pošto su oni stručni, to je sasvim u redu. Što se tiče plasmana, to su stvari koje su malo van naše kontrole. Mi nismo imali očekivanja da ćemo biti u top pet; išli smo da sviramo, damo nastup i ostavimo dušu, pa šta bude. Veoma smo ponosni na naš nastup i na ono što smo uspeli da realizujemo.

Da li se iza kulisa oseća politički uticaj na Evroviziji?

- Nećemo reći da da, ali nećemo reći ni ne. Bićemo iskreni - ljudi su nas tamo primili baš kako treba, ali svima je jasno da u tom sistemu postoji neka hijerarhija u zavisnosti od toga koja si država. To sve ima neku drugu težinu i nije baš lako, ali mi smo uspeli da nam fokus ostane samo na nastupu i pesmi i da prođemo sve te prepreke.

Šta se zapravo krije iza scene o čemu javnost ne zna mnogo?

- Krije se puno stresa, puno grešaka i konstantna borba za taj nastup. Bilo je puno komentara i sugestija koje nam nisu uvažene ni prvi, ni drugi, ni treći put, već možda tek peti. Imali smo dosta nesuglasica sa ljudima koji donose odluke, ali mislim da smo im pokazali da smo jako tvrdoglavi. Na kraju su nas ipak ispoštovali dovoljno da budemo zadovoljni.

Pojavile su se priče o lažiranju ovacija i aplauza u televizijskom prenosu. Kakva je stvarno bila atmosfera u dvorani?

- Ne znamo kako je to izgledalo u programu, ali mi smo na sceni čuli i osetili jako ugodnu atmosferu nakon svakog nastupa. Bilo je baš lepo, publika je ispratila sve i aplauzi su bili sjajni.

Kako komentarišete pobednicu iz Bugarske?

- Super, Dara je super. Upoznali smo je i imali priliku da razmenimo nekoliko rečenica. Deluje nam baš pozitivno, dosta je energična i smatramo da je njena pobeda zaslužena, tako da joj čestitamo.

Luka, vi radite i kao profesor u školi. Da li su vas kontaktirali đaci i kako uopšte okolina reaguje?

- Da, đaci su mi slali puno poruka. Generalno sam morao malo da se "ohladim" od društvenih mreža poslednjih par dana jer nisam imao energije da svima odgovaram. Ipak, njima se trudim da uvek odgovorim pošto znam koliko im znači i jedva čekam da ih opet vidim. Podrška stiže sa svih strana, od porodice, prijatelja i obožavateljki, što nam je neopisivo drago i mnogo nam znači.

Da li vas je iznenadio neki poziv ili poruka podrške?

- Da, pozvala me je Marija Šerifović. Ona je sve to i javno objavila i pružila nam veliku podršku, što zaista nisam očekivao. Neverovatno je primiti ovoliku podršku za jedan metal bend.

S obzirom na ovo veliko iskustvo, da li planirate ponovo da se prijavite za Evroviziju?

- Mi smo bili jasni i glasni još kada smo prvi put pobedili na nacionalnom izboru - ovo je naša prva i poslednja Evrovizija. Ovo jepotpuno drugačiji format i za nas je predstavljao izlazak iz zone komfora. Mi smo bend koji je naučen da svira uživo, da putuje i radi koncerte i festivale. Sada moramo da se vratimo na pravu stvar i na detaljnu izgradnju naše karijere.

Gde publika može sledeće da vas čuje i kakvi su vam dalji planovi?

- U Beogradu ostajemo do sutra jer imamo neka gostovanja, a onda gasimo telefone na nekoliko dana da se potpuno odmorimo. Posle toga krećemo nazad punom parom. Iskoristili smo ovu priliku i odskočnu dasku i već smo objavili samostalni koncert u Luci Beograd, koji će se održati 19. septembra. Pozivamo sve koji žele da stanu iza nas i pomognu nam da lansiramo karijeru dalje, da dođu da pevamo zajedno i ponovimo taj spektakl.

Za kraj, koju poruku biste poslali mladim muzičarima koji tek počinju?

- Borite se i ne odustajte. Prilagodite se i nađite način da dođete do ljudi i do svoje publike. Najbitnija poruka je: budite tvrdoglavi, neodustajte i to je to.

Autor: N.B.