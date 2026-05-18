ON JE MOJ MUZIČKI OTAC: Željko Šašić progovorio o saradnji sa Marinom i Futom, pa mu se javno obratio, a evo kakvo mišljenje ima o Jakovu Jozinoviću i osudama koje ga prate!

Pripreme za koncert Željka Šašića u MTS Dvorani u punom su jeku, a pevač je u ''Premijera - Vikend specijalu'' progovorio o spektaklu koji priprema u Beogradu.

- Ja sam radio masu koncerata na nekim prostorima, ali ovo je institucija, MTS Dvorana je nešto drugačije. Ja već imam neke kolege koje se najavljuju... Poziv je otvoren za sve ljude dobre volje, ne želim nikoga da masiram, svako ko je raspoložen tih dana, pozivam ih da dođu. Biće gostiju mojih kolega sa kojima inače sarađujem, neću zvati milion gostiju. Neka se ljudi opuste, pa kako bude... - rekao je Željko i progovorio o osudama na račun Jakova Jozinovića da puni koncerte preko tuđih hitova.

- Mi jesmo počinjali uz nečije pesem, ali nismo punili koncerte. Tada si morao da imaš svoje pesme da bi pomišljao da radiš neke manje prostore. Ja ne pripadam tom vremenu, ali to je tako. Ja ne osuđujem, taj mali ima dobru dušu, dopadljiv je... - kaže pevač, a onda je progovorio o incidentu na nastupu kolege Đanija kada ga je gost ugrizao za stomak.

- Ljudi svašta rade na tim veseljima. Imam ja jednog ortaka koji voli da gricka, ne da ujeda. Nisam takva iskustva imao... Neka grizu oni nešto lepše na veseljima... - rekao je Željko, a onda progovorio o Marini i Futi.

- Futa će biti pozvan na kocnert, on je moj muzički otac. Oni su svi i dalje aktivni, i dalje su tu... Da spomenem da će mene neko da glumi u seriji o Marini i Futi... Futke, ako gledaš, ovo ti je prvi poziv za koncert - istakao je Šašić i otkrio da naporno radi, ali da mu ne pada teško.

- Ja ću uspeti da otpevam sve s plejliste koja je gotova. Ja sam u dobroj formi i nema problema, ja sam tri dana radio i to se na meni uopšte ne poznaje - rekao je Željko.

Autor: M.K.