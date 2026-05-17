Kristina Mitrović zablistala na crvenom tepihu: Na čuvenom Kanskom festivalu svi bez daha gledali u NJU (FOTO)

Kristina je za ovu priliku odabrala elegantnu i moćnu kombinaciju.

Čuvena filmska smotra na Kroazeti i ove godine otvarena je u velikom stilu - glamuroznom ceremonijom i premijerom ostvarenja "The Electric Kiss".

Svet slavnih ponovo je usmeren ka Azurnoj obali, a tamo je i naslednica Željka i Milice Mitrović, Kristina Mitrović.

Kristina je zablistala na crvenom tepihu u prelepoj, crnoj haljini sa otvorenim leđima. Ona je sve prisutne ostavila bez daha, a pozirala je u velikom stilu.

Do izražaja je došla njena neverovatna lepota, duga plava kosa i skupoceni nakit, a sve oči bile su uprte tada u prelepu naslednicu porodice Mitrović.

Autor: Pink.rs