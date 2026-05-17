SLOBA VASIĆ SE ŽUSTRO POSVAĐAO SA SUPRUGOM NAKON ŠTO JE PRIMLJEN U BOLNICU: Evo šta se dešavalo pre nego što je pevač prebačen u Lazu

Drama koja je počela na aerodromu, kada je pevač Sloba Vasić zbog nedoličnog ponašanja u alkoholisanom stanju udaljen iz aviona, nastavila se i u bolnici, gde je situacija, prema saznanjima Kurira, eskalirala do tačke da je nakon svađe sa suprugom Jelenon Lelom prebačen u kliniku "Laza Lazarević".

Nakon incidenta na aerodromu, Vasić je najpre završio u Urgentnom centru, odakle je potom hitno prebačen na VMA. Međutim, ni tamo nije došlo do smirivanja situacije. Kako otkriva očevidac koji se zatekao na licu mesta, pevač se posvađao sa suprugom i pokazao agresivno ponašanje, a upravo taj sukob prethodio je njegovom prebacivanju u specijalizovanu ustanovu.

Slobinoj ženi pozlilo

Stres i cela drama teško su pali njegovoj ženi Leli Vasić, kojoj je nakon svađe u jednom trenutku pozlilo. Lekari su odmah reagovali i priključili je na infuziju, nakon čega je puštena kući. Ekipa Kurira usnimila ju je ispred bolnice vidno potresenu, dok se držala za grudi i polako odlazila.

- Stvarno nemam snage, verujte mi. Ne mogu ništa da pričam - rekla nam je Lela kroz uzdah.Na pitanje kako je Sloba i da li može da otkrije više detalja o njegovom stanju, kratko je poručila:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.Oglasila se Supruga pevača Slobe Vasića, Jelena, malo kasnije se oglasila na svom Instagram profilu nakon što je Sloba zadržan u psihijatrijskoj ustanovi „Laza Lazarević“. Ona je zamolila javnost za razumevanje i privatnost u ovom trenutku.

Istakla je da trenutno nema snage da daje izjave, ali da je najvažnije to što je Sloba živ i stabilan, što joj uliva mir u teškoj situaciji.

- Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - napisala je Jelena.

Autor: M.K.