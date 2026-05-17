SLOBA VASIĆ PREBAČEN NA DRUGO ODELJENJE U LAZI: Otkriveno u kakvom je stanju nakon smeštanja u psihijatrijsku ustanovu

Pevač Sloba Vasić prebačen je sa prijemnog na muško odeljenje u Klinici Laza Lazarević, gde će nastaviti dalje lečenje.

Zdravstveno stanje pevača Slobe Vasića uzdrmalo je javnost nakon što je juče prvo primljen na VMA, a posle u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", o čemu je prvi pisao Kurir. Prema navodima, pevačevo stanje je za sada stabilno, ali će pod nadzorom lekara ostati do daljnjeg.

- Prebačen je na muško odeljenje. Do danas je bio na prijemnom odeljenju, ali takav je protokol - rekao je izvor.

Ipak, detalji o periodu boravka i oporavka za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se narednih dana.

Skandal na aerodromu

Podsetimo, pre dva dana Sloba je izbačen iz aviona na beograskom aerodromu Nikola Tesla, na letu za Cirih, gde je trebalo da održi nastup, i to zbog toga što je bio u alkoholisanom stanju.Zbog njegovog neadekvatnog ponašanja reagovao je i kapetan, pa je pevač udaljen iz aviona uz pomoć obezbeđenja.

Drama na VMA

Nakon incidenta na aerodromu, Vasić je najpre završio u Urgentnom centru, odakle je potom hitno prebačen na VMA. Međutim, ni tamo nije došlo do smirivanja situacije. Kako otkriva očevidac koji se zatekao na licu mesta, pevač se posvađao sa suprugom i pokazao agresivno ponašanje, a upravo taj sukob prethodio je njegovom prebacivanju u specijalizovanu ustanovu.

Slobinoj ženi pozlilo

Stres i cela drama teško su pali njegovoj ženi Leli Vasić, kojoj je nakon svađe u jednom trenutku pozlilo. Lekari su odmah reagovali i priključili je na infuziju, nakon čega je puštena kući. Ekipa Kurira usnimila ju je ispred bolnice vidno potresenu, dok se držala za grudi i polako odlazila.

Autor: M.K.