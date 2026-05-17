OBJAVLJEN SNIMAK SA SVADBE NA KOJOJ JE ĐANI IZUJEDAN: Evo šta je pevač radio nakon šok incidenta, prava drama! (VIDEO)

Poznati pevač Radiša Trajković Đani završio je u bolnici, o čemu je prvi pisao Kurir, nakon što ga je gost na privatnoj proslavi u Staroj Pazovi ujeo za stomak. Đani je primio tetanus vakcinu i sada se oporavlja, a na društvenim mrežama objavljen je snimak sa slavlja u kom se vidi kako folker negoduje zbog onog što se dogodilo, te imitira potez pomenutog gosta.

Đani je bio besan, pa je odmah prekinuo da peva.

Ovako je došlo do incidenta

Iako je prema prvim informacijama, tokom veselja došlo do svađe među gostima, pa je pevač nastradao, kako je kasnije naveo izvor, koji je bio svedog događaja razlog ovog nesvakidašnjeg incidenta je potpino drugačiji.

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.Osim Đanija, kako prenose mediji, atmosferu na svadbi su dodatno podizali i Hari Mata Hari, Ljuba Aličić, Rada Manojlović i Bata Zdravković, koji su svojim hitovima zabavljali goste do kasno u noć.

Slađa Trajković, supruga pevača, oglasila se juče za medije i otkrila šta se to desilo i u kakvom je stanju pevač.

- Ujeo ga čovek, sad mi je smešno nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa za Blic.

Autor: M.K.