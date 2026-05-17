SKROMAN JE ČOVEK, A SVETSKA ZVEZDA! Bogoljub Karić progovorio o napadu na kuću Zdravka Čolića, pa otkrio detalje njihovog dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje: Nije verovao da ćemo napuniti MARAKANU!

Ove detalje o odnosu Bogoljuba Karića i muzičke legende niste znali!

Nemanja Vujičić posetio je dom Bogoljuba i Milanke Karić i sa njima u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' razgovarao o mnogim aktuelnim temama. Jedna od njih svakako je i napad na kuću muzičke legende Zdravka Čolića, koji je dugogodišnji prijatelj porodice Karić.

- Gledam na to tužno. On je predivan i veličanstven čoevek, stabilan, miran i porodičan. Neki estradni umetnici sebi dozvoljavaju razne akrobacije, ali on nije jedan od njih. Zdravka kad sam video u Budvi, ja mu kažem da organizujemo preko BK TV koncert u Sava Centru. On mi je rekao tada: ''Ja nisam ni u Srbiji, ni u Bosni, ni Hrvatskoj omiljen.'' Ja sam mu rekao da ćemo lako napuniti salu, nismo napunili jednu noć, nego 11 noći... To je tada bio Zdravkov povratak na velika vrata tada u Srbiju. To je bilo veličanstveno... Posle toga smo mu organizovali koncert na Marakani. Ja sam mu rekao da ćemo napuniti i Marakanu. Zdravko je skroman čovek, svetska zvezda... To su legendarni ljudi koje moramo da poštujemo. Mnogo je zvezda prošlo i proći će - rekao je Bogoljub i otkrio tajnu svoje vitalnosti u osmoj deceniji.

- Najvažnije je da imate mir u kući i zato apelujem na mlade ljude. Mnogo razvoda ima. Treba da postoji mirotvorna tolerancija, da se razumemo, da se ne razvodimo i ne rastajemo. Osnova svega je to i našeg duha. Mi imamo duhovnika našeg koji dođe kod nas i održi nam molitvu. Mnogo sve vezujem za veru. Ako verujete tu su neslućene mogućnosti. Ja svako jutro pojedem najmanje pet jaja polurovita, to su domaća jaja od kineskih pataka. Imamo na Kosmaju 150 komada - otkrio je Karić.

Autor: M.K.