Demi Mur sve zasenila bombastičnom pink haljinom: Pojavila se u Kanu i svi samo o njoj bruje (FOTO)

Demi Mur je prisustvovalai premijeri nove drame Džejmsa Greja „Papirni tigar“. glumica i članica žirija Filmskog festivala u Kanu ponela je upečatljivu, jarkoroze balsku haljinu koja je imala zaista džinovski detalj u obliku mašne.

Haljina, koja stiže pravo sa piste za jesen 2026. godine brenda Matières Fécales Haute Couture, imala je preklopljen, umotan dizajn oko struka, koji je prelazio u ekstravagantnu krinolinu. Donji deo suknje bio je isečen u neuredne, nasumične rite, otkrivajući sloj za slojem roze tila ispod. Gornji deo haljine bio je upotpunjen smelom mašnom koja je prekrivala grudi Demi Mur i širila se daleko preko njenih ramena. Sveukupni utisak bio je takav kao da se glumica umotala u komad bačenog, starog roze platna i sve to vezala mašnom za kraj.

Kosu je nosila sa razdeljkom na sredini, stilizovanu u opuštene „talase sa plaže“ i zabačenu iza ramena kako bi otkrila par okruglih, upečatljivih dijamantskih minđuša. Izgled je upotpunila parom roze cipela koje su takođe imale detalje u obliku mašni. Za sada, vreme koje Demi Mur provodi u Kanu na ovogodišnjem festivalu predstavlja stilski trijumf smelih izgleda koji skreću pažnju.

Festival je započela u beloj haljini sa šarenim tufnama koje podsećaju na konfete. Ostale odevne kombinacije uključivale su srebrnu „slip“ haljinu ukrašenu cirkonima, prozirnu haljinu u boji lavande, skulpturalnu izgužvanu crvenu toaletu i blistavu, tečno-plavu haljinu sa bretelom oko vrata.

Autor: M.K.