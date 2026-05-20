Demi Mur sve zasenila bombastičnom pink haljinom: Pojavila se u Kanu i svi samo o njoj bruje (FOTO)

Haljina, koja stiže pravo sa piste za jesen 2026. godine brenda Matières Fécales Haute Couture je potpuni modni spektakl.

Demi Mur je prisustvovalai premijeri nove drame Džejmsa Greja „Papirni tigar“. glumica i članica žirija Filmskog festivala u Kanu ponela je upečatljivu, jarkoroze balsku haljinu koja je imala zaista džinovski detalj u obliku mašne.

Haljina, koja stiže pravo sa piste za jesen 2026. godine brenda Matières Fécales Haute Couture, imala je preklopljen, umotan dizajn oko struka, koji je prelazio u ekstravagantnu krinolinu. Donji deo suknje bio je isečen u neuredne, nasumične rite, otkrivajući sloj za slojem roze tila ispod. Gornji deo haljine bio je upotpunjen smelom mašnom koja je prekrivala grudi Demi Mur i širila se daleko preko njenih ramena. Sveukupni utisak bio je takav kao da se glumica umotala u komad bačenog, starog roze platna i sve to vezala mašnom za kraj.

Kosu je nosila sa razdeljkom na sredini, stilizovanu u opuštene „talase sa plaže“ i zabačenu iza ramena kako bi otkrila par okruglih, upečatljivih dijamantskih minđuša. Izgled je upotpunila parom roze cipela koje su takođe imale detalje u obliku mašni. Za sada, vreme koje Demi Mur provodi u Kanu na ovogodišnjem festivalu predstavlja stilski trijumf smelih izgleda koji skreću pažnju.

Festival je započela u beloj haljini sa šarenim tufnama koje podsećaju na konfete. Ostale odevne kombinacije uključivale su srebrnu „slip“ haljinu ukrašenu cirkonima, prozirnu haljinu u boji lavande, skulpturalnu izgužvanu crvenu toaletu i blistavu, tečno-plavu haljinu sa bretelom oko vrata.

