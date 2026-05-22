Vlada iz Magla benda otkrio šta je Ceca uradila nakon njihovog koncerta: U bekstejdžu nas je čekala... (VIDEO)

Vlada iz Magla benda pričao je sa pripadnicima sedme sile pred večerašnji koncert u srpskoj prestonici, te nije krio oduševljenje zbog nedavnog gesta koleginice Cece Ražnatović.

Otkrio je koliko je srećan zbog uspeha benda, te da imaju mnogo planova za naredni period.

- Nikad ne bih rekao da ćemo doći do ovoliko koncerata. Ovo nismo očekivali. Pet koncerata u Sava Centru, stavljamo zarez, zbog letnje sezone, pa nastavljamo od jeseni. Hvala svim ljudima koji nas prate i vole - rekao je Vlada prvo.

- Spucaju me emocije, zagrlim majku na koncertu, eto, rasplačem se. Oboje smo se tresli, isplakali... Svaki momenat gde zajedno pevamo sa publikom je neverovatan. Odgovornost je sve veća. Posebno mi je drago kad vidim kolege u prvim redovima, to mi je pokretač - dodao je pevač.

"Cecin gest mi je mnogo značio"

- Samo glava dole, ponizno, znamo šta su nam sledeći koraci, šta su nam planovi. Ceca je došla, kakva gospođetina, sačekala je u bekstejdžu, izgrlila nas, pohvalila, to mi je mnogo značilo - otkrio je Vlada, koji je Ceci na koncertu ljubio ruku pred svima.

- Trudim se da budem ono što jesam, publika oseti iskrenost. Bio sam na nekim koncertima gde izvođači nisu ono što zapravo jesu. Osetim to. Na bini se potpuno prepustim publici, uvek se lepo provodem - istakao je potom.

Autor: M.K.