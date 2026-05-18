DOĐITE NAM NA SVADBU: Tanja Savić puca od sreće pored verenika Mukija, on otkrio kad će biti VENČANJE

Pevačica Tanja Savić pojavila se večeras na koncertu "Magla benda" u srpskoj prestonici sa verenikom Muhamedom Mukijem Bešićem.

Bili su odlično raspoloženi, pa je Tanja otkrila koliko joj on znači, dok je Muki naveo da se sprema njihova svadba.

- Spremam koncert u Zagrebu, sve stižem, sve se može kad se hoće! Za Zagreb spremam spektakl, biće nešto samo za zagrebačku publiku! Gosti će mi biti Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba - rekla je Tanja Savić prvo.

- Vlada i ja se znamo privatno, trebalo je da snimimo duet pre pet, šest godina, ali je pesmu na kraju otpevao sam. Ja sam tada bila okupirana decom, vratili su se bili tad iz Australije, tad me ništa drugo nije zanimalo. U pitanju je pesma "Da li bi me volela" - kazala je potom.

Tanja se potom osvrnula na verenika Mukija Bešića, koji se nije odvajao od nje:

- On je jedini koji je sa mnom 24 sata. On i moja deca. Toliko toga smo prošli zajedno. Mi smo skoro četiri i po godine zajedno, pokazalo se da smo srodne duše. Prošli smo i lepo i ružno, on je moja sudbina.

Tanja se topi pored Mukija

Sve vreme je mazila Mukija, koji nije skidao osmeh sa lica, a onda je poručio:

- Dođite na svadbu! Ako pređivim ovu organizaciju koncerta sledećeg, onda će biti!

Autor: M.K.