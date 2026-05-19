Pričalo se da je bio u vezi sa Indirom Radić, a mnogi su ga spočitavali zbog zdravsvenog problema! Poznati pevač posle više decenija otkrio: Govorili su 'Šta će ti taj NA ŠTAKAMA'

Imao je mnogo više izazova nego ostali.

Srećko Šušić bio je i ostao jedan od omiljenih pevača "Južnog vetra", a posle više decenija otkako nije toliko aktivan otkrio je istinu o temama o kojima se mnogo nagađalo.

Indira Radić je bila deo Južnog vetra. U medijima se provlačila priča da su Srećko i Indira bili u tajnoj vezi, a on je sada otkrio da li tu ima istine.

- Nije istina. Danas su jako popularne društvene mreže, bilo ko da nešto ispriča i izbaci na društvenu mrežu, to će da eksplodira. Ako se kaže nešto takvog tipa, trebalo bi to i dokumentovati nekim dokazom. Ne znam čoveka koji je to rekao. Nisam hteo ništa da komentarišem jer bi se nastavila diskusija. Postoji jedna izreka - nije važno šta se priča, nego ko priča. Držao sam se toga - rekao je on.

Srećko je otkrio da mu je zdravstveni problem uticao na njegovu karijeru, te da je imao i mnogo spočitavanja.

- Apsolutno. Prvo medijski. Ne možeš da dobiješ takvu reklamu kao ljudi koji nemaju hendikep. Mi s hendikepom uvek smo bili po strani. Sećam se dok još nisam snimio prvi album, po restoranima kada smo tražili posao, ja sam imao bend, bilo je: "Ma šta će ti on, ide na štakama." To je bila priča i Miletu Basu, sećam se da smo jednom prilikom razgovarali. Miletu se svidelo to što sam ja radio i on je rekao:"Ne pravim ja glumca, već pevača." - ispričao je Srećko.

Autor: R.L.