Skoro je izašao iz ljubavnog odnosa, težak životni period ih je spojio... Otkiveni detalji o novom dečku Ane Ivanović!

Povovo je emotivno ispunjena.

Kao bomba je odjeknula vest da je Ana Ivanović nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera srećna u ljubavi s novim izabranikom, čiji identitet čuva daleko od očiju javnosti.

Sada na videlo isplivavaju nove informacije o njihovoj vezi, koju ona izvan kruga najbližih ljudi čuva u tajnosti. Bivša teniserka rešena je da novog dečka ne dovede u Srbiju, jer je svesna da bi im novinari pratili svaki korak, a oboje ne žele da njihova ljubav bude javno eksponirana. Takođe ne želi da njihove fotografije pune društvene mreže, hoće svoju intimu da sačuva samo za sebe.

Odluka Ivanovićeve da privatni život zadrži daleko od očiju javnosti nije novost. Tokom karijere ona je pažljivo birala kada i kako će deliti detalje iz svoje privatnosti.

Nakon što je postala globalna sportska ikona, njen status nije dolazio samo sa slavom, već i s konstantnim interesovanjem medija za svaki njen korak, od treninga do ličnih odnosa. Razvod i novi emotivni život prate se iznova s pojavom novim informacijama iz njenog okruženja.

Inače, kako smo saznali, Ana je u novoj vezi nešto više od pola godine. Njen partner je, prema rečima našeg izvora, pre nego što je upoznao našu teniserku izašao iz komplikovanog ljubavnog odnosa. S obzirom na to da je i Anin razvod bio svež, nakon što su ih upoznali zajednički prijatelji, njih dvoje su otvoreno govorili o bolnim odnosima te ih je i to u neku ruku spojilo.

U sadašnjoj vezi i Ana i njen izabranik su srećni, kaže nam jedan Anin prijatelj koji joj je bio i na njenom venčanju s Bastijanom u Veneciji.

- Prošla je težak period. Razvod joj nije lako pao. Bila je tužna i sama. Ali ona je lepa, prirodna i kulturna dama koja drži do sebe i koja zna šta želi u životu. Takvog izabranika ima kraj sebe. Voli je, poštuje njene odluke i prati. Svi mi bliski prijatelji bismo voleli da se taj odnos kruniše, ali o tom potom - zaključuje naš sagovornik.

Autor: R.L.