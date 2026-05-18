Žena Slobe Vasića završila na infuziji! Dok joj je muž na lečenju u Lazi Lazareviću, ona uputila apel: Još jednom vas molim (FOTO)

Jelena Vasić, supruga pevača Slobe Vasića koji je nedavno smešten u psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević, izuzetno teško podnosi čitavu situaciju. Ona je zbog toga danas morala da potraži lekarsku pomoć.

Zdravstveno stanje Slobe Vasića uzdrmalo je javnost nakon što je završio u bolnici nakon što je napravio haos u avionu, kada je moralo da reaoguje obezbeđenje i izbaci ga prvo iz aviona, a potom i sa aerodroma. Pevač je odvezen prvo u Urgentni centar, potom na VMA, da bi na kraju bio prebačen u bolnicu Laza Lazarević.

Njegova supruga Lela prolazi kroz agoniju, a stres i zabrinutost uzeli su svoj danak, te je završila u bolnici prikačena na infuziju. Ona se oglasila na svom Instagram profilu i sa pratiocima podelila fotografiju ruke u kojoj se nalazi braunila. Leli, naime, neprestano pristižu poruke podrške, ali i brojna pitanja o tome kako je njen suprug nakon što je skinut sa avionskog leta, što je dodatno pogađa i opterećuje u ovim teškim trenucima.

Zbog toga je uz fotografiju iz bolnice uputila samo jednu molbu:

– Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja.

Podsetimo, pevačevo stanje je za sada stabilno, ali će ostati pod strogim nadzorom lekara do daljnjeg.

– Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala – poručila je Lela putem mreža.

