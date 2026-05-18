AKTUELNO

Domaći

Reakcija Hrvatica ostavile sve u čudu: Pustile da trešti srpska pesma, pa pokazale srednji prst

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Martin Meissner ||

Grupa Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Evroviziji, završila je na 15. mestu u velikom finalu.Samo dva mesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vreme u Beču i pevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

Momci iz benda Lavina su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.

Foto: Tanjug AP/Martin Meissner

Sada su hrvatske predstavnice na svom Instagram storiju podelile pesmu grupe Lavina i poslale poruku o odnosima između naših naroda:

Foto: Printscreen YouTube/Dora | HRT

"Danas još jedna lekcija i podsetnik svima nama: Politika je ta koja nas je delila i koja nas i dalje deli. Narod, u svom stilu - srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su članice grupe uz fotografiju glasova publike iz Srbije i Hrvatske, prenosi Mondo.

Foto: Instagram.com

U subotu je održano finale Evrovizije, na kojem je pobedu odnela bugarska predstavnica Dara s pesmom "Bangaranga", ali je pažnju domaće javnosti odnelo glasanje žirija, a ne brz ritam koji je osvojio Evropu.

Dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dodelio maksimalnih 12 bodova, hrvatske predstavnice od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Evrovizija

#Lavina

#Lelek

#Pesma

#Takmičenje

#glasovi

#ziri

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo kad Srbija nastupa na Evroviziji 2026: Poznat redosled svih učesnika

Domaći

Srbija favorit na listi za pobedu na Evroviziji 2026. godine: Evo koje se zemlje nalaze u top 5 favorita

Domaći

Grupa Lavina odlazi u Beč! Izabrani srpski predstavnici na Evroviziji

Domaći

Lavina prodefilovala tirkiznim tepihom na svečanom otvaranju Evrovizije: Srpske zastave se vijore u Beču, publika ih pozdravila aplauzom

Domaći

Lavina stigla u Beograd: Pometnja na aerodromu, svi gledaju u njih (FOTO)

Domaći

TEŠKA BORBA JE U PITANJU! Drama srpskih predstavnika pred Evroviziju u Beču: Ovo je jako stresno, desilo se NEKOLIKO PREPREKA