Reakcija Hrvatica ostavile sve u čudu: Pustile da trešti srpska pesma, pa pokazale srednji prst

Grupa Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Evroviziji, završila je na 15. mestu u velikom finalu.Samo dva mesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vreme u Beču i pevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

Momci iz benda Lavina su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.

Sada su hrvatske predstavnice na svom Instagram storiju podelile pesmu grupe Lavina i poslale poruku o odnosima između naših naroda:

"Danas još jedna lekcija i podsetnik svima nama: Politika je ta koja nas je delila i koja nas i dalje deli. Narod, u svom stilu - srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su članice grupe uz fotografiju glasova publike iz Srbije i Hrvatske, prenosi Mondo.

U subotu je održano finale Evrovizije, na kojem je pobedu odnela bugarska predstavnica Dara s pesmom "Bangaranga", ali je pažnju domaće javnosti odnelo glasanje žirija, a ne brz ritam koji je osvojio Evropu.

Dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dodelio maksimalnih 12 bodova, hrvatske predstavnice od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.



Autor: N.B.