Uhapšen bivši dečko Katarine Grujić: Pretio devojci objavljivanjem intimnog snimka, određeno mu zadržavanje

Kosta Obradović, javnosti poznat kao nekadašnji emotivni partner pevačice Katarine Grujić, priveden je u Podgorici zbog osnovane sumnje da je narušio polni integritet devojke N. Đ. i ucenjivao je objavljivanjem snimka intimnog sadržaja. Njemu je određeno zadržavanje do 72 časa.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici privelo je Obradovića zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje u sticaju sa zloupotrebom tuđeg snimka, fotografije, ili audio zapisa eksplicitnog sadržaja. Prema navodima iz istrage, incident se dogodio krajem novembra u jednom hotelu, pišu domaći mediji.

Izjava nadležnih organa:

Povodom ovog slučaja, iz ODT Podgorica je izdato zvanično saopštenje:

"Sumnja se da je osumnjičeni 27. novembra, u hotelskom objektu u Podgorici, prema oštećenoj N. Đ. preduzeo radnje narušavanja polnog integriteta oštećene protivno njenoj volji, te da joj je nakon toga uputio prijetnje objavljivanjem snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem."

Iz Tužilaštva su dodali da je osumnjičeni zadržan po nalogu tužioca prvenstveno zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Kosta Obradović je od ranije dobro poznat policijskim organima u Crnoj Gori i više puta je osuđivan. U njegovom dosijeu ističe se pravosnažna presuda na dve godine i 10 meseci zatvora, koja je usledila nakon što je otkriveno da je tokom bračne posete u zatvoru pokušao da ostvari susret sa Podgoričankom koja mu zapravo nije bila supruga.

U medijima je postao poznat pre nekoliko godina dok je bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Katarinom Grujić. Pevačica je u međuvremenu nastavila svoj život i danas je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem.

Autor: N.B.