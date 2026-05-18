Šok priznanje naše pevačice, otkrila šta je doživela na nastupu: Beogradski biznismeni imali odnose na stolu, dok ja čučim ispod

Izvor: kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica Sandra Rešić šokirala je javnost priznanjem o nesvakidašnjoj i skandaloznoj situaciji koju je doživela na jednom slavlju. Naime, dvojica beogradskih biznismena su od nje i njenog kolege tražili da nastave sa pevanjem dok su oni, pred svima, imali intimne odnose sa devojkama.

Zauzvrat su pevačici ponudili novac, a Sandra Rešić i njen kolega su u početku pristali, ni ne sluteći o čemu se zapravo radi i šta će uslediti.

Sandra je detaljno opisala kako je izgledao ovaj šokantan trenutak:

- Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pevamo. Oni će to platiti, nema problema - započela je za Adria TV.

Pevačica je ispunila ovaj zahtev, a tek kasnije shvatila šta se dešava iznad njih.

- On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim - istakla je Sandra i otkrila šokantan prizor koji je usledio.

- Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola.

Nakon toga, biznismeni su imali još jedan zahtev za muzičare.

- Oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju... - ispričala je pevačica zapanjujuće detalje.

- To se desilo na početku moje karijere, tek sam bukvalno počinjala. Pa šta da radim, nisam znala šta treba da radim, gledam kolegu da vidim šta će on da radi, stvarno sam bila mlada, nisam znala ništa. Sada bih izašla, to sad ne bi ni moglo da se desi, znaju oni kakva sam ja. To je bilo jedno kultno mesto, a ne neka rupa - dodala je Sandra Rešić nedavno.

"Nastupam gde je najveći bakšiš"

Pevačica je inače poznata po tome što radi velika veselja, ali, kako ističe, nema potrebu da se hvali time gde sve nastupa.

- Ne reklamiram tezge po ceo dan jer se dobro zna na kojim mestima ja pevam. Nastupam tamo gde je najveći bakšiš, na mestima gde pevaju najveća imena naše estrade. Radim velika veselja, ne razbacujem se novcem i pametno ulažem svaki dinar, kao i što sam ranije ulagala. Treba se obezbediti i ulagati u nekretnine, tako da nema potrebe da se hvalim. Nikada to nisam radila - izjavila je nedavno.

