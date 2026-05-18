EMISIJA KOJA ĆE OBORITI S NOGU SVE GENERACIJE: Novim ‘Ami G Show’-u donosi noć punu hitova i iznenađenja!

Legende narodne muzike, najveće mlade zvezde i nikad iskrenije priče obeležiće “Ami G Show”-a ovog utorka na TV PINK.

Kao što je verna TV PINK publika navikla, utorak veče rezervisan jezanajgledaniji late night show - “Ami G Show” autora i voditelja Ognjena Amidžića. Ognjen će od 22 časa ugostiti ekipu koja će oduševiti i zabaviti. Studio u Šimanovcima svojim prisustvom uveličaće: Milanče Radosavljević, Nedeljko Bilkić, Aleksandar Sofronijević, Goran Jovanović, Ivana Boom Nikolić i Indođija.

Posle više od 50 godina bogate i uspešne karijere, legenda narodne muzike Milanče Radosavljević odlučio je da publici pokloni ono što se dugo čekalo i gotovo priželjkivalo kao dug prema jednoj velikoj karijeri – prvi veliki solističkikoncert u Beogradu. On će sa Ognjenom najaviti koncert i otkriti šta njegovaverna publika može da očekuje, kao i svoje impresije o estradi od svog početkado danas.

Nedeljko Bilkić, poznati interpretator sevdalinki i narodne muzike – napisao je preko 300 pesama za sebe i druge pevače. Radosavljevića i Bilkića povezuje autorski i izvođački rad, pri čemu je Bilkić često pisao muziku za Milančeta, a obojica su prepoznatljivi po specifičnoj boji glasa i kafanskom melosu. U razgovoru sa Ognjenom prisetiće se zajedničkih početaka, velikih hitova i vremena kada su pesme nastajale iz duše, a i govoriće i o njihovoj višedecenijskoj saradnji.

Goran Jovanović, dugogodišnji novinar i hroničar domaće javne scene, sa Ognjenom će razgovarati o najaktuelnijim društvenim i estradnim temama, ali i o tome kako se novinarstvo menjalo kroz decenije. Kao neko ko je intervjuisao brojne poznate ličnosti i pratio najvažnije događaje iz sveta kulture i zabave, Jovanović će podeliti zanimljive anegdote iz svoje bogate karijere, osvrnuti se na odnos medija nekad i danas, ali i otkriti koliko je teško sačuvati profesionalnost i kredibilitet u vremenu brzih informacija i društvenih mreža.

Atraktivna pevačica Ivana Boom Nikolić je zvanično najavila svoj prvi studijski album. Projekat nosi naziv "Luda ta mala" i izlazi u delovima, a njegov prvi segment doneo je numere poput dueta sa Mahrinom i popularnim košarkašem Chimom Moneke. Ona će sa vernom TV PINK publikom podeliti utiske o novom projektu, otkriti kako je nastajao album i koliko joj znači što se nakon velikog uspeha sa grupom Hurricane sada predstavlja publici kroz potpuno autentičan solo izraz.

Indođija, jedna od najzapaženijih mladih izvođačica nove generacije, sa Ognjenom će razgovarati o velikom uspehu koji je ostvarila na domaćoj trep i urban sceni, ali i o projektima koji su izazvali veliku pažnju publike. Ognjen će sa njom pričati i o nastupima koji su obeležili prethodnu godinu, saradnjama sa poznatim reperima i treperima, ali i o privatnom životu o kojem publika želi da zna sve više.

Pesma, ispovesti, izazovi, igrice i smeh zagarantovani su u studiju u Šimanovcima ovog utorka. Budite uz TV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 22 časa.

Autor: S.Paunović