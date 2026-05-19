Mnogo sam naučio od nje: Princ od Vranje iskreno o vezama, progovorio o ljubavi sa starijom devojkom

Stefan Zdravković, na domaćoj muzičkoj sceni poznatiji kao Princ od Vranje, privlači pažnju publike ne samo svojim pevanjem, već i detaljima iz privatnog života.

Ovaj profesor norveškog jezika i bivši karatista, koji definitivno ne predstavlja tipičnog predstavnika estradnog miljea, odlučio je da progovori o svom ljubavnom životu i sruši sve predrasude.

Iako svoju intimu uglavnom čuva za sebe, pevač Princ od Vranje je priznao da za pravu ljubav godine nisu bitne, ali se osvrnuo na dvostruke standarde koji i dalje vladaju na našim prostorima.

- Živimo u kulturi u kojoj je prihvaćeno da muškarac bude sa mlađom devojkom, ali čini mi se da kada je žena sa mlađim muškarcem to Balkan još uvek ne može lako da svari, izjavio je Princ.

"Mnogo sam naučio iz takvog odnosa"

On je otkrio i intimne detalje o tome koliko mu je romansa sa starijom partnerkom zapravo pomogla u ličnom razvoju.

- Imao sam vezu sa devojkom starijom od mene i mnogo sam naučio iz takvog odnosa. Čini mi se da starija žena može da pomogne muškarcu da se realizuje i da bude ozbiljniji. Postoji i ona duhovita opaska da u vezi u kojoj je partnerka starija „ona zna, a on može“, ali ja ne bih ovu temu banalizovao do te mere, iskren je bio pevač.

Pevač je ranije priznao da mu se udvaraju i muškarci i žene.

- Imam podršku LGBT populacije i pre učešća na Evroviziji, a naravno i nakon. Udvaraju mi se i muškarci i žene, mislim da je to normalno. Sada više žene, bilo je svega i svačega. Sve više žena, a ja singl - kroz smeh je rekao Princ od Vranje.

