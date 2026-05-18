Ukrao je nečiji rad i trud, treba da snosi odgovornost: Brat Pelin želi da tuži predstavnika Italije na Evroviziji 2026, preko ovoga ne prelazi

Nakon nastupa ovogodišnjeg italijanskog predstavnika na Evroviziji, Sala da Vinčija, društvene mreže su se doslovno usijale. Fanovi su masovno počeli da dele snimke i fotografije, tvrdeći da performans Italijana neodoljivo podseća na nastup Stefana Papića, poznatijeg kao Brat Pelin, sa PZE.

Korisnici društvenih mreža upoređivali su scenografiju, kadrove i celokupnu atmosferu oba nastupa, a sumnju da je u pitanju plagijat dodatno je podgrejao jedan specifičan detalj.

Sal da Vinči na italijanskom festivalu "Sanremo" uopšte nije imao plesnu grupu niti bilo kakvu koreografiju, već je na sceni stajao potpuno sam sa mikrofonom.

Ovim povodom oglasio se i sam Brat Pelin, koji ne krije da je ostao zatečen kada je video uporedne snimke koji kruže internetom.

"Iskreno sam iznenađen i drago mi je što sam bio inspiracija, ni manje ni više nego Italiji! Eto, i Italijani nešto od nas da uzmu, to je super, ali ovde nije reč samo o meni, već o celom mom timu", izjavio je Stefan i dodao da zbog velikog broja ljudi koji su radili na njegovom nastupu oseća posebnu vrstu odgovornosti.

Pevač ističe da su na svakom detalju nastupa – od režije i ideje do vizuelnog identiteta – radili mesecima, zbog čega ne može da ostane ravnodušan kada vidi da to neko prisvaja.

"Zaista nisam tip koji želi da se tuži, ali ne volim kad vidim da je neko samo tako ukrao nečiji rad i trud", oštro je poručio Stefan, ističući da mu nije cilj pravljenje drame, već isključivo poštovanje autorskog dela.

Kako je otkrio, već je preduzeo prve korake i konsultovao se sa svojim pravnim timom oko potencijalnog pokretanja sudskog postupka protiv italijanske delegacije.

"Razgovarao sam sa advokatima i kažu da postoje osnove za tužbu, još ništa ne znam, videćemo u narednom periodu. Ne bih voleo da se cela priča završi na sudu, ali isto tako mislim da ljudi moraju da snose odgovornost ako koriste tuđe ideje", zaključio je Brat Pelin.



