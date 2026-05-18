Sažvakalo me je sve, umorio sam se i zasitio: Nemanja Stevanović otvoreno o životu na moru, estradi i porodici, jedna stvar je ključna u njegovom braku

Nemanja Stevanović mnoge je iznenadio kada se preselio u Crnu Goru i gradsku vrevu zamenio morskom obalom.

Pevač je progovorio o novom životu i odlukama zbog kojih se nikada nije pokajao.

Nemanja je priznao da je konačno srećan i zadovoljan.

- Došli smo da živimo na moru i šta ima lepše od toga. Nije bio neki period adaptacije, jedino što je pokvarilo utisak jeste kiša koja je padala dva meseca, ali preživeli smo. Ja sam ovo želeo, što se mene tiče, moju karijeru sam ostavio tamo gde sam želeo. Da živim na moru, da lepo živim i srećan sam. Mogao sam ja dosta više da uradim u karijeri, ali nije bio potrebe. Treba da želiš da ideš u visine, a ja sam to odavno prestao. Sažvakalo me je sve, umorio sam se i prezasitio - pričao je Stevanović za TV E.

Nemanja je govorio i o karijeri, novom životu i odluci o preseljenju.

- Ne znam šta mi više treba, u ono vreme mnogo smo bili popularni. Sve smo to dživeli i oršli, nemam taj kompleks. Od kad sam ovde desi se da mi neko priđe, ali prija mi jer je to u mnogo manjoj meri nego ranije. Od srca su mi svi poželeli dobrodšlicu i prelepo mi je to, nisam se tome nadao. Mnogi se iznenade kad vide da sam došao ovde, ali sve što Beograd nudi, ja sam doživeo i preživeo. Napravili smo pravi korak i ni jednom nismo zažalili što smo došli ovde - govorio je Nemanja za TV E.

Pevač se osvrnuo i na porodične odnose, te je otkrio ključ zdravog braka.

- Uvek sam bio porodičan čovek, potičem iz normalne i stabilne porodice. Mnogo je važno koga ćeš izabrati za partnera, moja žena je stvarno divna. Imao sam sreće i znao sam da izaberem. Nema tu kompromisa, ako nađeš nekoga ko te razume. Šta se radi, koji su ciljevi to se zna i nema potrebe da dođe do kompromisa. Za dobar odnos ključno je poštovanje i poverenje.

Autor: N.B.