Sloba Vasić smršao 50 kilogama, a sada se leči u Lazi: Pevač operisao želudac, pa se pokajao a onda mu je jedan potez promenio život

Pevač Sloba Vasić trenutno boravi u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević", o čemu je prvi pisao Kurir, nakon što je udaljen iz aviona, jer je bio u alkoholisanom stanju. On je pod nadzorom lekara, njegovo stanje se prati, a supruga Jelena ga redovno obilazi i brine o njemu.

Prošla godina bila je ključna za njega kada je reč o njegovom izgledu. Naime, pevač je dugo kuburio sa viškom kilograma, a onda se prošlog leta odlučio na operaciju smanjenja želuca u Turskoj.

Nekolio dana kasnije pratiocima na Instagramu ispričao je kako teče oporavak.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jeeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - počeo je svoju ispovest Sloba.

Kako je tad rekao, šest dana nijhe jeo ništa i već tad je osetio razliku.

- Danas je već šesti dan od operacije, ne kažem da sam sad mršav, nego se mnogo lakše osećam. Ovo je šesti dan kako nisam okusio hranu u bilo kom obliku. Sam sebi se čudim zbog toga. Sad sam naručio supu, to je jedino što smem da pojedem, samo tu vodicu. Jedem supu i razmišljam se koliko je teško i da li ja uopšte sad smem ovo da pojedem, da ne bude unutra nešto ljuto što bi ni naštetilo želucu - rekao je pevač i dodao:- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe.

U januaru ove godine Sloba Vasić obavestio je pratioce na Instagramu da je uspeo da smrša čak 50 kilograma.

- Dragi moji. Čekao sam malo duže na ovaj momenat. Ali i dočekao. - 50 kilograma! Definitivno imam razloga da budem srećan. Osećam se mnogo lepše i zdravije, imam više samopouzdanja u svakom smislu - napisao je Sloba na Instagramu.

Ugradio balon u želudac

Sloba Vasić je najpre hteo da se viška kilograma reši ugradnjom balona u želudac, ali je brzo shvatio da ovaj zahvat ne može da mu reši problem, pa ga je brzo izvadio.

- Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i doterao liniju, pa sam opet ispao budala i otišao sam da skinem višak kože i bez veze sam napravio rez od kuka do kuka, ponovo sam se ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio trening, ali evo posle praznika se vraćam - rekao je ranije Sloba.

Na kraju pevač je odlučio da smrša uz pomoć napornih treninga, a pozabavio je i svojom ishranom. Očiglednu mu ovaj plan nije pošao za rukom, pa se na kraju ipak odlučio za ozbiljnu operaciju.

Izbačen iz aviona, pa završio u "Lazi"

Pevač Sloba Vasić je navodno izbačen iz aviona. On je navodno bio pod dejstvom alkohola i uklonjen je sa leta za Cirih gde je trebalo da ima nastup.

Naime, zbog pevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju navodno je reagovao kapetan aviona i naredio da Sloba Vasić bude izbačen zbog ponašanja.

Obezbeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, naveo je Pink.rs.

Sloba Vasić je nakon toga potražio lekarsku pomoć u Urgentnom centru, a potom prebačen na VMA na ispiranje želuca, pisao je "Kurir". Sa VMA Sloba je prebačen u psihijatrijsku blonicu "Laza Lazarević".



Autor: N.B.