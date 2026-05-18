ODLOŽILA JE TO IZ PRIVATNIH RAZLOGA! Prijatelj Milice Todorović se izlanuo u medijima, otkrio privatne planove pevačice: Evo šta se dešava s povratkom na scenu

Pevačica Milica Todorović se pre tri meseca porodila i na svet donela sina Bogdana, pa se tako ona našla u centru pažnje medija usled glasina da je otac njenog deteta navodno u dugogodišnjem braku.

Kako se sada, sve intenzivnije piše i priča, ona nakon duže pauze planira povratak na scenu. Bliski prijatelj pevačice, a ujedno i kolega, Dejan Matić, progovorio je o planovima pevačice, a o njenom povratku govorio je pun uzbuđenja.

On je tom prilikom za medije otkrio detalje njihovog odnosa i komunikacije nakon njenog porođaja.

- Čuo sam se sa Milicom možda jednom posle porođaja, ali posle toga ne. Vidim da se polako vraća na scenu. Trebalo je da zajedno gostujemo u jednoj emisiji, ali Milica je to odložila iz privatnih razloga. Drago mi je da se vraća i sceni i nastupima. Pozvaću je ovih dana da budemo zajedno u dobroj energiji - zaključio je pevač.

Milica se nedavno sinu obratila na društvenim mrežama. Ona je tada podelila poruku kojom je mnoge raznežila.

- Za moje dete. Najlepši dan u mom životu, bio je prvi dan tvog života. S ljubavlju mama - pisalo je.

Milica je nakon porođaja bila jako emotivna, pa se tada oglasila porukom.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica tada.

