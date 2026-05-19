Sve palo na njena leđa: Evo šta radi žena Slobe Vasića dok je on hospitalizovan u Lazi

Pevač Sloba Vasić je sada na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević. Do toga je došlo nakon incidenta koji se odigrao kada je skinut sa avionskog leta za Cirih.

Pevačeva supruga Jelena prolazi kroz težak period zbog navedenih dešavanja, pa se i neretko oglašava zbog toga, objašnjavajući da nema snage.

Njihova porodica trenutno jeste u jeku skandala i brige za pevačevo zdravlje, ali Jelena ima svoju kliniku, pa je tako primorana da ostane glavni oslonac porodice.

Jelena je danas viđena ispred pomenute klinike u Beogradu. Vidno je bila fokusirana na obaveze, razgovarala telefonom i pripremala kliniku za zatvaranje, trudeći se da privatna porodična situacija ne utiče na posao koji su zajedno pokrenuli.

Ona hrabro nosi teret cele situacije, a posao, po svemu sudeći, ne sme da stane.

Podsećamo, Slobodan Vasić u petak je skinut s leta za Cirih jer je bio u alkoholisanom stanju. Nakon što se nedolično ponašao kapetan je odreagovao, a obezbeđenje ga je izvelo iz aviona pa potom i iz zgrade aerodroma. On je trebalo da otputuje u Švajcarsku gde je imao zakazan nastup.

Nakon incidenta, Sloba je završio u Urgentnom centru, gde je takođe, kako smo saznali, bio pod dejstvom alkohola. Odande je upućen na VMA, gde mu je stigla i supruga koja je bila besna zbog situacije u kojoj se našao.

- 6 godina ja ga molim da se urazumi i batali alkohol, ali džaba - govorila je Lela, sedeći na betonu, nervozna i zabrinuta, tvrdi prolaznik koji se našao tada na licu mesta.

