Marko Gačić čeka dete s novom devojkom?! Zbog nje se razveo od pevačice, a sada je TRUDNA

O krahu braka Marka i Goge Gačić danima je brujala javnost. Njih dvoje su nedavno potpisali papire za razvod braka, a kako sada prenose domaći mediji, Marko navodno čeka dete sa novom partnerkom.

Kako se navodi, Marko i njegova nova partnerka su presrećni zbog toga što će postati roditelji.

- Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a Marko joj ispunjava sve trudnicke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - priča izvor.

Muzičar Mikica Gačić, ostao je u šoku zbog ponašanja sina, koji ga je i rasplakao. Čak mu je zabranio da dolati u porodični dom.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno - počeo je izvor za "Svet" i dodao:

- Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku. On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe.

Autor: D. T.