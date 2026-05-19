Didi J dijagnostifikovana ova bolest! Pevačica dugo već bije bitku: Napadnuto mi je srce, nisam mogla da dišem, pričam, hodam (VIDEO)

Dijana Janković Rokvić, poznata kao Didi J, snimila je video u kom je pričala o svom zdravstvenom stanju.

Pevačica i sestra nekadašnje teniserke Jelene Janković otkrila je kroz šta prolazi.

- Novosti o mom zdravlju... Za sve vas koji me pitate kad ću se vratiti svojoj muzičkoj karijeri, i dalje se osećam jako bolesno, dijagnostikovan mi je POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom). Srce mi je bilo napadnuto, tačnije zbog srčanih problema nisam mogla da dišem, pričam jako dugo, nisam mogla da hodam, mesecima u krevetu - rekla je prvo.

- Išla sam do doktora, dobila sam terapiju, osećam se bolje. I dalje ne mogu da putujem, avion mi nije dozvoljen. Oporavljam se, nadam se da ću uskoro biti okej - dodala je Dijana u videu koji je okačila na TikTok.

Autor: D. T.