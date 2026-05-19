Svaki dan se ubadam u stomak: Supruga našeg pevača iskreno o zdravlju, otkila dijagnozu sa kojom se bori

Supruga Dada Polumente, Ivona, uživa u poodmakloj trudnoći sa svojom porodicom dok čeka treće dete.

Aktivna je na Instagramu, a nedavno je odgovarala na pitanja svojih pratila, te je otkrila nepoznate detalje svog zdravstvenog stanja.

Naime, Ivoni je stiglo pitanje na koje je ona napisala detaljan odgovor.

- Imam i hipotireozu i hašhimoto. Otkrila sam u prvoj trudnoći, vec sa 21 godinu. Ali dobro, nek mi je to najmanja briga. Sve je u glavi. To je stanje sa kojim naučiš da živiš, slušaš svoje telo i vodiš više računa o sebi. Najvažnije je da ne živimo u strahu i da ne dozvolimo dijagnozi da upravlja nasim životom." - odgovorila je Ivona i dodala:

- Tako sto sam imala pobačaj između prve i druge trudnoće i doktorica me odmah nakon toga poslala na sve analize gde se ustanovila trombofilija. Rečeno je da se prilikom sledećeg zatrudnjivanja odmah obratim hematologu koji mi je postavio terapiju. Ubadam se svaki dan u stomak celu trudnoću i drugu i evo sad treću. Prvu trudnoću sam iznela bez toga, nisam ni znala. Kako moj doktor kaže, to je sedmica na lotou koju ne želiš da dobiješ - napisala je Ivona.

Supruga pevača je nedavno govorila o venčanju.

- Naše venčanje je jako specifično...Mi smo se venčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja...Na kraju smo se venčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja, mislim da smo dobar primer da nije to bitno, da nije merilo nekog gala slavlja. Planirali smo, pošto nismo nikada nikakvo gala slavlje napravili, a imamo mnogo razloga za to, sada već posle toliko godina. Zakažemo venčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul - rekla je Ivona u emisiji "Magazin In".



