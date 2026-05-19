Da li biste dali skoro HILJADU EVRA za Cecin album iz 91. godine? Oglas zabezeknuo mnoge, evo ko je najviše zainteresovan!

Digitalizacija i savremeno doba donelo je to da su nam sve pesme, kako novokomponovane, tako i one od pre više decenija, dostupne na samo jedan klik. Međutim, nije retkost da kolekcionari vole da sakupljaju i čuvaju stare ploče, albume i kasete, pa su oni zato veoma traženi.

Cene nosača zvuka u oglasima mnoge pak ostavljaju bez teksta. Tako se ovih dana na jednom sajtu za prodaju polovnih stvari pojavio album Svetlane Cece Ražnatović iz 1991. godine, pod nazivom "Babaroga", za koji prodavac traži čak 99.000 dinara.

Reč je o jednom od Cecinih ranih izdanja koje je među fanovima folk muzike steklo gotovo kultni status, objavljenom početkom devedesetih, kad je pevačica tek počela da gradi karijeru. Originalna izdanja se danas veoma teško pronalaze, posebno u dobrom stanju, i upravo zato kolekcionari i veliki fanovi neretko izdvajaju ozbiljan novac kako bi posedovali primerak koji se smatra delom domaće muzičke istorije.

U oglasu je navedeno da je reč o originalnom CD izdanju, a visoka cena izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je svota previsoka, drugi tvrde da retki albumi s vremenom postaju vredni poput antikviteta i da za strastvene kolekcionare cena nije prepreka.

Međutim, Ceca nije jedina čija se stara izdanja prodaju za ogromne svote novca. U oglasima se godinama pojavljuju i retki albumi drugih velikih domaćih zvezda. Posebno su traženi stari vinili i kasete, Lepe Brene, Zdravka Čolića, Dina Dvornika i grupe EKV

