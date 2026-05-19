Kada je to čuo, isterao me je iz kola: Naša glumica ostala u šoku, izbacili je iz taksija zbog uloge

Glumica Ljiljana Stjepanović ostvarila je mnoštvo uloga na filmu i u pozorištu, često tumačeći upečatljive i žustre žene, a prepričala je jednom prilikom iskustvo koje joj se desilo sa taksistom.

Kao saradnica čuvenog Božidara Soldatovića Jataganca, Ljiljana je ovu ženu odigrala toliko uverljivo da ju je jedan taksista bukvalno izbacio iz svog vozila uz grube reči: "Beži, takvog skota imam i kod kuće".

- Rado gledam stare serije, ali se "Bolji život" dugo nije reprizirao i bolje što je tako jer sam igrala onu Spečenu, groznu ženu. Čak me je taksista jednom prilikom izbacio iz taksija. On mi kaže: "Beži, takvog skota imam i kod kuće" - prisetila se Ljiljana Stjepanović, pa je nastavila:

- To je neverovatno koliko me porede sa likom koji glumim. Čak i kad odem u neko zabačeno mesto viču za mnom "Kićo!" (lik iz serije "Ljubav, navika, panika) dok me stariji građani oslovljavaju sa Radojka (Selo gori, a baba se češlja).

Završila u bolnici

Inače, Ljiljana je pre nekoliko meseci hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom. Ljiljana se oglasila za "Blic" tada i otkrila je da joj predstoji lečenje.

- Nisam dobro. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim - rekla je glumica tada, te je zabrinula mnoge.



