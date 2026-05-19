Čuveni pevač završio u bolnici: Primljen zbog problema sa srcem, a sada se oglasio i otkrio kako se oseća

Legendarni folk pevač Asim Brkan hospitalizovan je i trenutno se nalazi pod lekarskim nadzorom.

Prema dostupnim informacijama on je primljen pre par dana u bolnicu zbog problema sa srcem, nakon čega je zadržan radi dodatnih pregleda i detaljnih kontrola kako bi se utvrdilo njegovo tačno zdravstveno stanje. Zbog zdravstvenih tegoba, Brkan je bio primoran da otkaže sve ranije planirane obaveze, a kako su mediji saznali od izvora bliskog pevaču, u narednom periodu u potpunosti će se posvetiti oporavku i medicinskim ispitivanjima.

Zdravstveno stanje poznatog pevača sada je u fokusu, dok porodica, prijatelji i brojni fanovi sa zabrinutošću prate situaciju i nadaju se što bržem oporavku.

On se oglasio i na svom Fejsbuk profilu, gde se obratio ljudima koji brinu za njega.

"Nakon višednevne borbe, zdravstveno stanje je trenutno stabilno. Hvala svima na brižnosti", napisao je pevač.

Asim Brkan je decenijama prisutan na muzičkoj sceni i iza sebe ima brojne hitove koji su obeležili narodnu muziku.

Bosanskohercegovački folk pevač je popularnost stekao tokom 1980-ih godina i važi za jednog od prepoznatljivih izvođača narodne muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Rođen je u Bosni i Hercegovini, a muzičku karijeru gradio je kroz nastupe i snimanja pesama koje su brzo našle put do publike.

Tokom svoje karijere izdvojio se emotivnim interpretacijama i pesmama koje su ostale upamćene među ljubiteljima narodne muzike. Najveću popularnost postigao je u periodu kada je folk scena doživljavala veliki uspon, a njegove pesme su se često puštale na radiju i na tadašnjim muzičkim festivalima.

Iako se tokom godina povremeno povlačio iz javnosti, njegovo ime i dalje ima posebno mesto među izvođačima starije folk škole, a publika ga pamti po specifičnom vokalu i emotivnim baladama.

U više navrata isticao je da je njegov kolega i prijatelj Marinko Rokvić bio za nijansu bolji pevač od njega, a otkrio je i koji mladi pevač danas može da nastavi njegovim putem i da u budućnosti ponese titulu istinskog narodnog umetnika.

- Darko Lazić može, a ovo za Marinka stoji, smatram da je za nijansu bio od mene jači – zaključio je Asim nedavno za Grand.



