Zvao sam je mama, a pričalo se da sam njen miljenik: Željko Šašić otkrio koliko mu nedostaje Marina Tucaković, priznao koliko su mu ona i Futa pomogli u karijeri (VIDEO)

Željko Šašić najavio je svoj prvi veliki solistički koncert u MTS Dvorani, koji će biti održan 14. oktobra ove godine. Tim povodom pevač je danas organizovao konferenciju za medije, gde je sa predstavnicima sedme sile podelio utiske, planove i emocije pred predstojeći spektakl.

Kako je istakao, ideja o koncertu dugo je sazrevala, a želja da publici priredi veče puno emocija, hitova i uspomena bila je glavni razlog zbog kog se odlučio na ovaj korak. Željko je naglasio da će koncert biti svojevrsna retrospektiva njegove bogate karijere, tokom koje je publika zavolela brojne pesme koje i danas važe za velike hitove.

- Moja je želja bila potajna, a MTS dvorana me je pozvala i rešili smo da to realizujemo. Iskreno imamo vremena, a ja ne volim tu tenziju, tako da sve ide spontano. Uvek sam to zamišljao da to ide u pravom smislu i tako verujem da će ići - rekao je Željko pa je otkrio koliko je njegova ćerka Sofija uključena u sve:

- Ona će biti i najvažnije je što se to njoj svidelo. Ona se bavi društvenim mrežama a to je jako bitno.

Željko je otkrio zašto je čekao toliko godina za svoj prvi solistički koncert u Beogradu:

- Nisam čekao, iskreno imao sam poziva da radimo to, ali nisam bio načisto sa sobom, ali eto ovo sada što mi se dešava je najbolje po sve. Moram da dodam da se albuim uveliko radi, ali moraću da vodim računa kako će se pesme izbacivati, ali važno je da se pesme rade.

Pevač je potom otkrio da li prati svoju ćerku Sofiju na društvenim mrežama.

- Krišom ja posmatram to, ali vidim da je to dobro, i čujem da je dobro pa se povučem. Moram da kažem da je ona imala predispozicije da se bavi muzikom, ali odlučila je da se bavi modom, i ja je podržavam i uvek sam uz nju, kao i ljudi koji su tu da joj pomognu da sve to lepo ide.

Željko je potom govorio je Marini Tucaković koja je radila njegove pesme ranijih godina:

- Oseti se koliko fali Marina, ja sam sarađivao sa njom i Futom, sa Brajom, ali iskreno oseti se da je nema. Ona je ta koja je jednu veliku državu držala, to je jedan talenat koji se ne rađa, žena je pisala pesme od popa, roka, do folka. Iskreno radujem se što se snima serija o njoj, i znam da će biti neko ko će glumiti mene. - rekao je Željko pa je dodao:

- Pričalo se da sam ja bio njen miljenik, mi o tome nismo pričali, mi smo nju zvali mama, poštovao sam je mnogo jer je mnogo uradila za mene. Ona je radila tada sa Cecom, Džejom, ja sam bio mlad kada su mi radili pesme, ona i Futa, a bilo je teško doći do nje.

Autor: N.B.