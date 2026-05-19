Bilo je neizvesno da li ćemo izaći na binu: Lavina htela da odustane od Evrovizije, evo šta se dešavalo iza kulsa u Beču

Članovi beogradske grupe "Lavina" otkrili su nakon povratka sa takmičenja da je njihov nastup na Evroviziji bio pod znakom pitanja do poslednjeg trenutka, te da su zbog neprijatnih komentara i postupaka organizatora zamalo odustali od izlaska na binu.

Iako tokom samih proba momci iz benda "Lavina" nisu imali nikakvih poteškoća, situacija se drastično promenila tik pred početak takmičenja. Naime, ekipa organizatora posetila ih je u svlačionici i saopštila da neće ispuniti jedan manji tehnički zahtev koji su do tada na svim probama bez problema obavljali. Zbog ovakvog odnosa, članovi benda su ozbiljno razmatrali da se povuku.

- Samo da napomenemo da smo mi pred naš nastup u polufinale doveli u pitanje da li ćemo uopšte izaći na binu taj dan. To se desilo baš tog dana, kada smo mi bili do poslednjeg trenutka u neizvesnosti da li ćemo ići na tu binu, zato što smo dobili jako, jako zabrinjavajuće komentare od ostalih Evrovizije i EBU”, izjavili su oni prilikom gostovanja na javnom servisu.

Nesporazum sa EBU i organizatorima nastao je zbog naizgled banalnog scenskog rešenja. Organizatorima je, kako navode iz grupe, bilo "tehnički nezahvalno" da učine malu uslugu i sa bine sklone plašt tokom nastupa.

„Ide skidanje plašta, plašt ostane na bini, mi smo imali probe gde su oni to sklanjali... Bitno je da napomenemo da smo imali osam tejkova, gde je svaki put bilo kako treba i da su oni došli kod nas u svlačionicu za vreme naše pripreme da nam obaveste da to ne žele da odrade, zato što mi imamo sedmog člana na bini koji nije trebalo da se nađe tu”, objasnili su članovi "Lavine"4. Taj sedmi član je, inače, bio zadužen isključivo za skidanje plašta i video se u kadrovima, što je Evroviziji zasmetalo.

Podrška publike popravila utisak

Uprkos ogromnom stresu, ucenama i neizvesnosti u svlačionici, bend je na kraju izveo svoju numeru. Pozitivne reakcije na njihov nastup uspele su da im ublaže gorak ukus svega što se dešavalo iza kulisa.

Govoreći o reakcijama publike nakon svega što su proživeli, momci su bili kratki i emotivni: „Puno nam je srce zbog toga”.



Autor: N.B.