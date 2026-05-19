Nataša Bekvalac zapalila mreže: Skinula se i pokazala savršenu liniju (FOTO)

Pop zvezda Nataša Bekvalac važi za jednu od najlepših pevačica na našoj javnoj sceni.

Na njen izgled nisu imuni ni muškarci i žene, a poslednjih meseci Nata se dodatno posvetila treninzima i posebnom režimu ishrane, a sada je ponosno pokazala rezultate svog truda i rada.

Bekvalčeva se skinula u kupaći kostim i snimila se u ogledalu za Instagram, a zbog prizora će mnogi ostati bez daha. Minijaturni bikini istakao je njen dekolte, savršen struk, ali i trbušnjake na stomaku, kao i izvajane noge.

Takođe, ispod donjeg dela kupaćeg kostima izvirila je skrivena tetovaža koju Nata ima godinama, ali se uglavnom ne vidi, osim kada je na plaži, jer je u predelu kuka.

Kako bi održala vitku figuru imala je dosta odricanja, o čemu je ranije govorila, a mnogi ne znaju koliko je ona zapravo visoka pošto je u javnosti gotovo uvek vide u štiklama.

Nataša je jednom prilikom odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila da je visoka 168 centimetara, a mnogi su tada komentarisali da je to savršena visina za ženu.

Podsetimo, Nataša Bekvalac je uspela da skine 10 kilograma viška, a ovo su pravila njene dijete.

Šta je dozvoljeno da se jede tokom dijete: svu vrstu mesa (osim masne svinjetine, ali može čisto svinjsko), mlečne proizvode sa što manje ugljenih hidrata (ne preterujte sa namirnicama kao što su feta sir, jogurt, kačkavalj), povrće (sve zeleno: kupus, zelena salata, krastavac, karfiol, brokoli, luk, paradajz, tikvice, spanać), jaja na sve načine, orašasti plodovi (po šaka dnevno), voda je jako bitna tokom celog dana (2.5 l dnevno).

Šta ne smete da se jede tokom ove dijete: bilo kakvo pecivo, voće nikako osim nedeljom, krompir, soja, pasulj, boranija, testenina, grašak, pirinač, grickalice, slatkiši, sokovi.

Prvu listu koristite prvih šest dana, a sedmi dan unosite za doručak i ručak testeninu, krompir i pirinač, sve sem slatkog.

U slučaju da zaželite neki desert, posegnite za kašikom meda ili integralnim keksom.

Posle sedmog dana, krenite ispočetka sa ishranom bez ugljenih hidrata.

Za mesec dana možete izgubiti minimum 10 kilograma, u nekim slučajevima i više.

Novi hobi koji joj unosi mir

Inače, Nataša Bekvalac je pre nekoliko meseci u emisji Amidži šou pričala o novom hobiju koji joj je doneo unutrašnji mir.

- Idem na jogu, radim meditaciju, radim i druge stvari koje su mi jako potrebne da bih svoje mentalno zdravlje očuvala, jer mi je par puta baš narušeno. Jer kad nemaš mentalno zdravlje, džaba ti sve. Rad na sebi je do kraja života. Jako je lepo ako se odlučiš da kreneš tim putem - počela je Nataša i dodala da će otići korak dalje.

- Ići ću na Bali, na ritritove. To je čišćenje koje je jako teško, zalazi se jako duboko i nije za svakog - istakla je pevačica nedavno.



Autor: N.B.