Anabela ostavila muža zbog problema sa alkoholom: Sve se promenilo kada je potražio stručnu pomoć

Pevačica Anabela Atijas viće od jedne decenije u braku je sa biznismenom Andrejom Atijasom u kojem su dobili ćerkicu Blankicu. Pevačica ima i dve ćerke Lunu i Ninu iz prvog braka sa denserom Gagijem Đoganijem.

Anabela Atijas je drugi brak na neko vreme okončala pre nekoliko godina, jer je Andrej imao problema sa alkoholom, a onda je potražio stručnu pomoć i ona je rešila da njihovom braku da novu šansu.

- Jao, davno je bilo, prestala sam da brojim, ali mnogo puta. Sa novim partnerom isto. Kod mene se ništa ne menja, sve je staro, ali čovek se izlečio, voleo je da popije, više to ne radi. Stvarno je postao druga osoba i ne mogu da ne budem srećna kad se neko odlučio na tako veliki korak zbog mene - otkrila je pevačica jednom prilikom i dodala:

- Nisam mogla da ostavim nekoga ko je pokazao želju i zamolio me za pomoć, ispoštovao je sve to. Vredelo je boriti se.

"Pio sam pivo kao sokić"

Podsetimo, Andrej je početkom 2020. godine pričao o svom poroku i tada je istakao da je zbog agresivnog ponašanja kada popije, tražio stručnu pomoć.

- Uvek sam voleo da popijem pivo, nikada nisam pio neku žestinu. Navika, prešlo je u naviku. Gde god bih izašao popio bih pivo, kao sokić je postalo, počelo je da mi smeta i hteo sam da odem, da se izlečim, to je posle povlačilo i druge stvari - rekao je Andrej Atijas tada.

- Imao sam težu narav, težak sam, puno pričam, ne zaustavljam se, čak sam i agresivan. Popio sam malo više, malo sam preterao. Anabela ja počela da viče na mene, pokušao sam da je ućutkam i desilo se to što se desilo. Nije bila tuča, ali sam prešao tu meru da je prešlo sa verbalnog na fizičko. Bila je policija, niko nije nastradao.. Posle toga sam odlučio da idem na lečenje - kazao je Andrej tom prilikom.



Autor: N.B.