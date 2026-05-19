Blago tebi, teško njoj! Nedeljko Bilkić 'bacio foru' na račun mlađe supruge, Ognjen Amidžić se našao prozvan: Ne spadam tu, ali SABIRAM!

Legendarni pevači narodne muzike Nedeljko Bilkić i Milanče Radosavljević gostovali su u emisiji "Amidži šou" najavljujući Milančetov koncert, na kom će gostovati Nedeljko.

- Prvi koncert u 82 godini - pitao je Ognjen.

- Da nije rano? Bilo je onih koji me nikad nisu ni videli - rekao je Milanče.

- Evo ljudi, ovo je Milanče - naveo je Amidžić.

- Bio je lep kad je bio beba, ali ga zamenili u porodilištu - dodao je Radosavljević.

- Tu je i Nedeljko Bilkić, ko je mlađi od vas dvojica - pitao je Ognjen.

- On je mlađi, on je uvek jako lepo pevao, dobar drugar, dobar prijatelj, pravi drugar - rekao je Nedeljko.

- Mirka Rondovića si pitao koliko ti je mlađa žena a on odgovorio 30 godina, a ti rekao: "Blago tebi, teško njoj" - dodao je Biljkić.

- Ne spadam ja tu, ali sabiram, 30 je brate... Do 25 je u redu, a 30 je već mnogo - rekao je Ognjen.

