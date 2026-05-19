Zbog ovog je glava tema u Francuskoj: Ivana Bum Nikolić progovorila o skandalu zbog njenog albuma, jedna stvar postala VIRALNA

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio pevače Nedeljka Biljkića i Milančeta Raodsavljevića, pevačice Ivanu Bum Nikolić i Indođiju, harmonikaša Acu Sofronijevića i novinara Gorana Jovanovića.

Ivana Bum Nikolić je na samom početku emisije prokometnarisala polemiku koja se digla oko njenog kavera za album. Naime, njena slika je slična kao slika pevačice iz Francuske koja je izbacila album pre šest meseci.

- Taj kaver koji je izašao za album, napravio je haos upravo zbog slike, gde su mi prekrštene ruke, mi smo to videli na Pinterestu - započela je Ivana pa je dodala:

- Slika koja je objavljena je slična kao album pevačice iz Francuske, jednostavno desilo se, a mi nismo to hteli, pa smo promenili sliku. Moram da kažem da sam trebala da snimim pesmu na Francuskoj, da iskoristimo ovo. Sreća u nesreći je to što sada svi znaju da sam izbacila album i što imam zakazane nastupe u Parizu.

