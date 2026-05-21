Samo MALOLETNE BABE ga interesuju! Milanče Radosavljević otkrio koga priželjkuje u PRVIM REDOVIMA na svom koncertu!

Sa njima nema dosade!

Milanče Radosavljević gostujući u emisiji "Amidži šou" najavio je svoj predstojeći koncert, prvi u karijeri. Njegov menadžer Goran Jovanović otkrio je da su njih dvojica definitivno odlučili da "nešto napune", a ovo je izazvalo smeh u celom studiju.

- Nešto ćemo da napunimo ili Taš ili gaće - rekao je Goran kroz osmeh.

On je dodao da Milanče pred koncert ima određenu tremu, te da se interesuje naročito za "maloletne babe".

- Svaki put se interesuje da li pitaju babe za njega - rekao je Goran.

- Samo maloletne babe - rekao je Milanče.

- A to je oko pedeset godina - dodao je Goran.

Autor: R.L.

